ম্যানসিটির রদ্রিকে নিতে রিয়ালের চোখ ধাঁধানো প্রস্তাব!
ম্যানচেস্টার সিটির স্প্যানিশ মিডফিল্ডার ও বর্তমান ব্যালন ডি’অর বিজয়ী রদ্রিকে দলে টানতে আবারও আগ্রহ দেখিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। স্প্যানিশ গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মাদ্রিদের জায়ান্টরা রদ্রিকে দলে ভেড়াতে ১৫০ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন ডলার বা ২ হাজার ১২৩ কোটি টাকা প্রায়) পর্যন্ত খরচ করতে রাজি।
তবে ম্যানচেস্টার সিটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে— তারা তাদের সোনার ডিম পাড়া হাঁসকে ছাড়তে রাজি নয়। রদ্রিকে তারা দলে রাখতে চায় আরও অনেক বছর।
রদ্রির উত্থান ও সাফল্যের গল্প
রদ্রি ২০১৯ সালে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ছেড়ে যোগ দেন ম্যানচেস্টার সিটিতে। প্রথম দিকে কিছুটা ধীর সূচনা হলেও, পরবর্তীতে তিনি পেপ গার্দিওলার দলে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ে পরিণত হন। সিটি তাকে কিনেছিল প্রায় ৬২.৬ মিলিয়ন পাউন্ডে, আর এখন তার বাজারমূল্য দ্বিগুণেরও বেশি।
২০২৪ সালে তিনি ব্যালন ডি’অর জেতেন— ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা ও স্পেনের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের পর।
রিয়ালের পরিকল্পনা
রিয়াল মাদ্রিদ আগে জানিয়েছিল যে তারা রদ্রির জন্য ১০০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি দেবে না, তবে এখন তারা প্রস্তাব বাড়িয়ে ১৫০ মিলিয়ন ইউরোতে নিতে প্রস্তুত। ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজ বিশ্বাস করেন, রদ্রি মদ্রিচ ও ক্রুসের বিদায়ের পর মাদ্রিদের মিডফিল্ডকে নতুনভাবে সাজাতে পারবেন।
সিটির সঙ্গে রদ্রির বর্তমান চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত। ফলে রিয়াল মনে করছে, আগামী গ্রীষ্মে তাকে নিয়ে আলোচনা শুরু করা সম্ভব হতে পারে।
রদ্রিকে নিয়ে ম্যানসিটির অবস্থান
ম্যানসিটি অবশ্য রদ্রিকে ছাড়তে একদমই আগ্রহী নয়। গার্দিওলা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘রদ্রি মাঠে থাকলে আমরা অন্যরকম দল হয়ে যাই। সে হলো সেই মিডফিল্ডার, যাকে না দেখলে বোঝা যায় না সে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সিস্টেমে সে অপরিহার্য।’
ক্লাব প্রেসিডেন্ট খালদুন আল-মুবারক নাকি ইতিমধ্যে রদ্রির নতুন চুক্তি নিয়ে কাজ করছেন— যেখানে তার বেতন বাড়ানো হবে এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে সব জল্পনা থামানো হবে।
ইনজুরি ও ফিটনেস আপডেট
বর্তমানে রদ্রি ইনজুরি থেকে সেরে ওঠার পথে আছেন। ব্রেন্টফোর্ডের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে তিনি ২০ মিনিট খেলে মাঠ ছাড়েন মাংসপেশির চোটে।
তবে এটি তার আগের এসিএল ইনজুরির পুনরাবৃত্তি নয় বলে জানা গেছে। রদ্রি জানিয়েছেন, তিনি ১৮ অক্টোবর এভারটনের বিপক্ষে ম্যাচেই ফিরতে পারেন।
আইএইচএস/