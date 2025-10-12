মেক্সিকোকে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা

মেক্সিকোকে হারিয়ে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা
চিলিতে চলমান অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছে আর্জেন্টিনা। দিয়েগো প্লাসেন্তের দলটি কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোকে ২-০ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।
আলবিসেলেস্তেরা শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলতে থাকে। ম্যাচের শুরুতে, ৯ম মিনিটে মাহের কারিজোর গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে (৫৬ মিনিটে) মাতেও সিলভেত্তির নিখুঁত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করে দলটি।
ম্যাচে উত্তেজনার কমতি ছিল না— যার ফলে মেক্সিকোকে শেষ মুহূর্তে দুটি লাল কার্ড দেখতে হয়। ইনজুরি সময়ে ওচোয়া (৯০+২ মিনিট) ও হিমেনেজকে (৯০+৭ মিনিট) লাল কার্ড দেখিয়ে বহিষ্কার করা হয়। ফলে তারা নয়জনের দলে পরিণত হয়েছিল।
এই জয়ের মাধ্যমে আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে কলম্বিয়ার, যারা এর আগে দারুণ এক ম্যাচে স্পেনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছে। এখন প্লাসেন্তের শিষ্যদের লক্ষ্য গ্র্যান্ড ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করা।
আইএইচএস/