১৭ লাল কার্ডের এক ম্যাচ
ফুটবল ম্যাচে নিয়ম ভাঙলে শাস্তি পেতে হয় খেলোয়াড়দের। লঘু পাপে হলুদ কার্ড আর গুরু পাপে দেখতে হয় লাল কার্ড। প্রতি ম্যাচেই কোনো না কোনো কার্ড হজমের ঘটনা ঘটেই। তবে এবার দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে ঘটে গেছে অবিশ্বাস্য ঘটনা। শুধুমাত্র এক ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছেন ১৭ ফুটবলার।
বলিভিয়ার ফুটবলে ঘটেছে এই ঘটনা। কোপা বলিভিয়ার শেষ আটের ম্যাচে ব্লুমিং ও রিয়াল ওরুরো হয়েছিল একে-অপরের মুখোমুখি। ম্যাচটি ছিল ওরুরোর জন্য বাঁচা-মরার। সেমিফাইনালে জায়গা পেতে ছিল না জয়ের বিকল্প। আর ব্লমিং প্রথম লেগে ২-১ ব্যবধানে জেতায় দ্বিতীয় লেগে ড্র করলে ম্যাচ ২-২ সমতায় শেষ হয়।
ওরুরোর মাঠে ম্যাচের শেষে জয় উদযাপন শুরুর আগমুহূর্তে বাধে বিপত্তি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শেষ বাঁশি বাজার পরই। বলিভিয়ান সংবাদমাধ্যম এল পোতোসি জানায়, ম্যাচশেষে মারামারি লেগে যায় দুই দলের। তখন ঘুষি মারা হচ্ছিল। ওরুরো ক্লাবের তারকা ফুটবলার সেবাস্তিয়ান জেবায়োসকে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা ধরে রাখলেও তিনি ছুটে গিয়ে অন্যদের ধাক্কা দেন।
একই ঘটনা ঘটান তার সতীর্থ হুলিও ভিলাও। তার ঘুষিতে পরিস্থিতি রূপ নেয় আরও বিশৃঙ্খলায়। ওরুরোর কোচ মার্সেলো রোব্লেদোও রেগে গিয়ে বলিভিয়া জাতীয় দলের এক কোচিং স্টাফের এক সদস্যকে করে বসেন মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ। শেষে রোব্লেদো ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। এরপর তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, কাঁধে এবং মাথায় ধাক্কা লাগায় আঘাত পেয়েছেন তিনি।
মাঠের পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হয়ে ওঠে। এতটাই খারাপ ছিল যে প্রায় ২০ জন পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সহিংসতা থামাতে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করতে হয়। ব্লুমিং কোচ মাউরিসিও সোরিয়া তার খেলোয়াড়দের শান্ত করতে দ্রুত ড্রেসিং রুমে পাঠিয়ে দেন।
এই ঘটনায় ব্লুমিংয়ের ৭জন আর ওরুরোর লাল কার্ড দেখেছেন ৪ জন। এর বাইরে দুই দলের কোচ এবং সহকারীরা মিলে কার্ডে দেখেছেন মোট ১৭ জন। যা একেবারে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা।
ব্লুমিং সেমিফাইনালে উঠলেও অন্তত ছয়জন খেলোয়াড়কে পুরো টুর্নামেন্ট থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে মারামারির সময় সহিংস আচরণের কারণে। সেই তালিকায় আছেন গ্যাব্রিয়েল ভালভের্দে, রিশেট গোমেজ, ফ্রাঙ্কো পস্সে, রবার্তো মেলগার, সিজার রোমেরো এবং লুইস সুয়ারেজ।
আইএন/এমএস