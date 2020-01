ব্রাজিলের ‘নতুন কাকা’কে নিয়ে নিল রিয়াল

ব্রাজিল থেকে আরও এক বিস্ময় বালককে দলে ভিড়িয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। নাম তার রেইনিয়ার হেসুস। ১৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডারকে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফ্ল্যামেঙ্গো থেকে ৩০ মিলিয়ন ইউরোতে কিনেছে জিনেদিন জিদানের দল।

রেইনিয়ারের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। লা লিগার অন্যতম সফল ক্লাবটির সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত ছয় বছরের চুক্তি হয়েছে ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডারের। ১৮তম জন্মদিনের ঠিক পরের দিনই এমন সুখবর পেলেন রেইনিয়ার।

ব্রাজিলের ক্লাবে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়ে ‘নতুন কাকা’ উপাধি পেয়েছেন রেইনিয়ার। ফলে ১৮ বছর বয়সেই তিনি নজরে আসেন বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার সিটির মতো বড় ক্লাবগুলোর। শেষ পর্যন্ত বার্সা বা ম্যানসিটি নয়, রেইনিয়ারকে লুফে নিল রিয়াল।

শুরুতে রিয়ালের যুবদল কাস্তিয়ার হয়ে খেলবেন রেইনিয়ের। এভাবেই শুরু হয়েছিল তার দুই স্বদেশি ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রদ্রিগোর। তারাও ১৮ বছর বয়সেই রিয়ালে যোগ দিয়েছিলেন। যুবদলে খেলে এখন মূল দলেও জায়গা পাচ্ছেন ভিনিসিয়াস, রদ্রিগোরা।

সেই দেখানো পথে হাঁটতে চলেছেন রেইনিয়েরও। বর্তমানে এই মিডফিল্ডার ব্রাজিলিয়ান অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে টোকিও ২০২০ অলিম্পিকের কোয়ালিফায়ারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আগামী ১০ বা ১১ ফেব্রুয়ারি রিয়ালে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে এই বিস্ময় বালকের।

Reinier was directly involved in a goal every 89 minutes in the Brasilerao:



14 games

6 goals

2 assists



He turned 18 years old on Sunday. pic.twitter.com/May86mhkgN