বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে বাফুফে ভবনে ব্রাজিলের সিজার

মুজিববর্ষ উপলক্ষে সবার আগে বাংলাদেশে এসেছেন ফুটবলের পাওয়ার হাউজ, ৫ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের সাবেক গোলরক্ষক হুলিও সিজার। ফিফার এই ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বুধবার বিকেলেই ঢাকায় এসে পৌঁছান। মূলতঃ বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপের প্রচারণার উদ্দেশ্যেই সিজারকে আনা হয়েছে ঢাকায়।

আজ সকাল ১১টায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু যাদুঘর পরিদর্শন করেন। তাকে যাদুঘর ঘুরিয়ে দেখান রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি (শেখ রেহানার ছেলে), বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন, সিনিয়র সহসভাপতি সালাম মুর্শেদীরা।

এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন সিজার। সেখানে রক্ষিত মন্তব্য খাতায় নিজের নাম এবং মন্তব্য লেখেন তিনি। এরপর সেখানে লেখেন, ‘It was a pleasure to be here. Thanks a lot for having nice trip (or something lyk that)’।

ধানমন্ডির ৩২ নম্বর থেকে হুলিও সিজার দুপুর পৌনে ১টায় চলে আসেন মতিঝিলস্থ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ভবনে। এ সময় বাফুফে কর্মকর্তারা ফুল দিয়ে এই ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারকে স্বাগত জানান।

