১২ সেকেন্ডে দুই ফাউল করে তিন কার্ড দেখলেন ইংলিশ ফুটবলার

সময়ের ব্যবধান মাত্র ১২ সেকেন্ড। এটুকু সময়ের মাঝে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে একটি এবং নিজেদের ডি-বক্সে একটি ফাউল করে মোট তিনটি লাল কার্ড দেখেছেন ইংলিশ ফুটবলার অ্যালেক্স লো। অবাক করা এ কান্ড ঘটেছে ইংল্যান্ডে নর্দার্ন কাউন্টিতে, ইস্ট লিগ প্রিমিয়ার ডিভিশন ম্যাচে।

ইংল্যান্ডের নন লিগের দল ব্রাইডলিংটন টাউনের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল অ্যালেক্স লো’র গারফোর্থ টাউন। ম্যাচের একপর্যায়ে ফ্রি কিক পায় গারফোর্থ। ডি-বক্স থেকে সেটি ক্লিয়ার করে কাউন্টার অ্যাটাকে উঠে যায় ব্রাইডলিংটন।

সে আক্রমণ রুখতে প্রথম ব্রাইডলিংটনের ডি-বক্সের ঠিক বাইরে একবার ফাউল করেন অ্যালেক্স। সেটি দেখেও ‘অ্যাডভান্টেজ’ দিয়ে খেলা চালিয়ে নেন রেফারি। প্রথম ফাউলের মাত্র ১২ সেকেন্ডেরও কম সময়ে দৌড়ে নিজেদের ডি-বক্সের কাছে চলে আসেন অ্যালেক্স। আর এবার করেন দ্বিতীয় ফাউলটি।

প্রথমবার অ্যাডভান্টেজ দিলেও দ্বিতীয়বার আর সেটি করতে পারেননি রেফারি। বাঁশি বাজান ফাউলের। প্রথমে তিনি হলুদ কার্ড দেখান দ্বিতীয় ফাউলের জন্য। পরে হাতে ইশারা করেন প্রথম ফাউলের জায়গায় এবং দেখান দ্বিতীয় হলুদ কার্ড।

সঙ্গত কারণেই দুই হলুদ কার্ডের পরিণতি লাল কার্ড, সেটিও পকেট থেকে বের করে দেখান রেফারি। যার ফলে ১২ সেকেন্ডের ব্যবধানে জোড়া ফাউলের কারণে তিনটি কার্ড দেখতে হয় অ্যালেক্সকে, ছেড়ে যেতে হয় মাঠ। পরে ম্যাচটি ড্র হয় ১-১ গোলে।

এ পুরো ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছে খোদ অ্যালেক্সের ক্লাব গারফোর্থ টাউন। ভিডিওর ক্যাপশনে লিখে দিয়েছে, ‘দেখুন এমন এক জিনিস, যা সচরাচর দেখা যায় না। গারফোর্থের অ্যালেক্স লো’কে একসঙ্গে তিন কার্ড দেখালেন রেফারি।’

প্রিমিয়ার লিগের সাবেক রেফারি ববি ম্যাডলি প্রশংসা করেছেন সেই রেফারির। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘এটা সত্যিই দারুণ রেফারিং। হলুদ কার্ডে অ্যাডভান্টেজ খেলানোর সবসময়ই ঝুঁকির কাজ। বিশেষ করে যখন ডি-বক্সের আশপাশে হয়। কিন্তু সে এখানে দারুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সত্যিই প্রশংসনীয়।’

