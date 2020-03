বাফুফের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন সজীব ওয়াজেদ জয়

করোনাভাইরাসের কারণে সারাবিশ্বের মতো স্থবির হয়ে গেছে পুরো বাংলাদেশও। ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী চলছে অঘোষিত লকডাউন। করোনাভাইরাস যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে কারণে সরকারের নির্দেশে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ঘরেই অবস্থান করতে হচ্ছে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া মানুষ। শ্রমজীবী মানুষ, যারা একদিন কাজ করতে না পারলে আহার জোটে না, তারা পড়ে গেছে সবচেয়ে বেশি বিপদে। কাজ নেই, খাওয়াও নেই। বেঁচে থাকার অবলম্বন পর্যন্ত নেই সেই অসহায় মানুষগুলোর।

এই অসহায়দের অন্তত খাদ্য সহায়তার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি দেশের বিত্তবান অনেক মানুষও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হাজির হচ্ছেন অসহায় মানুষদের কাছে। অনেক প্রতিষ্ঠানও এগিয়ে এসেছে অসহায়দের সাহায্যে।

এরমধ্যে একটু ব্যতিক্রমী আয়োজন করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। করোনাভাইরাসের কারণে দেশে সরকারিভাবে ছুটি শুরু হওয়ার পর বাফুফে প্রতিদিন দুপুরে দুইশ অসহায় মানুষকে রান্না করা খাবার বিতরণ করছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই সহযোগিতা প্রতিদিন দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের পক্ষ থেকে।

অসহায়দের পাশে খাদ্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানো বাফুফের এই উদ্যোগের সংবাদ প্রকাশ হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে। সেগুলো চোখে পড়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র এবং তার প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের।

নিজের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে তেমনি একটি সংবাদ প্রকাশ করে বাফুফের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। টুইটারে জয় লিখেছেন, ‘বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের জন্য গর্ব হচ্ছে। অসহায়, অভাগা মানুষদের মাঝে তারা নিরাপদে খাদ্য বিতরণ করছে। সব কিছু বন্ধ থাকার সময়টাতে তারা এ কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা একসঙ্গেই করোনাভাইরাসের বিপক্ষে জয়ী হবো।’

Proud of the #Bangladesh Football Federation, which has been safely handing out food to those less fortunate, those forced to work during the shut-down. Together we will prevail over #coronavirus. https://t.co/OQVD1UB1lI