অনুশীলন শুরুর প্রথম দিনই দুঃসংবাদ শুনতে হলো বার্সেলোনাকে

করোনার কারণে দুই মাস পুরোপুরি মাঠের বাইরে। এখনও করোনাভাইরাস থেকে পুরোপুরি মুক্তি মেলেনি। তবুও, কিছু স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুশীলন শুরু করেছে স্পেন এবং ইতালির ফুটবলাররা। আজ থেকেই অনুশীলনে ফিরেছে স্প্যানিশ লা লিগা জায়ান্ট বার্সেলোনা।

কিন্তু মাঠে ফিরেই প্রথম দিন দুঃসংবাদ শুনতে হলো মেসিদের ক্লাব বার্সেলোনাকে। সামাজিক দুরত্ব মেনে ব্যক্তিগতভাবে অনুশীলন শুরু করেছে বার্সা ফুটবলাররা। আর অনুশীলনে এসেই প্রথমদিন ইনজুরিতে পড়ে গেলেন বার্সা ডিফেন্ডার স্যামুয়েল উমতিতি।

অনুশীলন করতে এসে দ্বিতীয় সেশনেই গোড়ালির ইনজুরিতে পড়ে যান বার্সার ডিফেন্সের মূল খেলোয়াড়টি। ২০১৮ বিশ্বকাপজয়ী ফ্রান্স ফুটবল দলের সদস্যও তিনি।

প্রায়ই ইনজুরিতে ভোগেন এই ফরাসি ফুটবলার। ২০১৬ সালে ক্যাম্প ন্যুতে আসার পর এই পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে মোট ৫৮টি ম্যাচ মিস করেন তিনি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, তার হাঁটু। হাঁটুর ইনজুরির কারণেই মূলতঃ তাকে বেশি মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। এবার করোনা পরবর্তী সময়ে মাঠে ফিরে এসেই (অনুশীলনে) ডান পায়ের গোড়ালির ইনজুরিতে পড়তে হলো তাকে।

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp