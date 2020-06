পেট্রলপাম্পে সালাহর অদ্ভুতকাণ্ডে অবাক সবাই

লিভারপুলের মিসরীয় ফুটবল তারকা মোহামেদ সালাহ এমনিতেই ফুটবল পায়ে তার পারফরম্যান্সের জন্য একজন সুপারস্টার। তবে তার হৃদয়গ্রাহী আচরণও মন কেড়ে নিয়েছে সমর্থকদের।

সম্প্রতি বেন্টলির সেইন্সবারি পেট্রোলপাম্পে তিনি সমর্থকদের সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, তাতে তিনি উপস্থিত সেই সমর্থকদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন গেঁড়ে বসেছেন। শুধু সেই কয়েকজন সমর্থকই নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে এখন সালাহর প্রশংসাবাক্য চারদিকে।

করোনা পরবর্তী সময়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মাঠে গড়ানোর অপেক্ষায়। লিভারপুলের খেলোয়াড়রা ১০দিন সময় পেয়েছেন নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে। সম্প্রতি মোহামেদ সালাহ ট্রেনিং গ্রাউন্ডে যাওয়ার পথে গাড়ির জন্য তেল নিতে থামেন সেইন্সবারি পেট্রোলপাম্পে।

তেল নেয়ার সময় তিনি গাড়ি থেকে নেমে আসেন। এ সময় হালকা আকাশি রংয়ের ট্রেনিং স্যুট পরা ছিলেন সালাহ। হাতে ছিল গ্লাভস এবং ভাইরাস ডিজইনফেক্টেড করার জন্য এক বোতল অ্যান্টিসেপটিক।

প্রিয় তারকাকে এ সময় এত কাছে দেখে অবাক হয়ে যান সেখানে উপস্থিত সমর্থকরা। তারা সালাহর সান্নিধ্যে আসতে চান। কিন্তু সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে সালাহ সবার সঙ্গেই কুশল বিনিময় করেন। কথা বলেন। এ সময় সালাহর কথাবার্তা এবং আচরণে সবাই মুগ্ধ হয়ে যান।

শুধু তাই নয়, ওই সময় সেই পেট্রোলপাম্প কমপ্লেক্সের মধ্যে যারা যারা গাড়িতে তেল নেয়ার জন্য এসেছিলেন, সবারই তেলের মূল্য পরিশোধ করে দেন সালাহ। এ বিষয়টা আরও বেশি মুগ্ধ করে তোলে সমর্থকদের।

এরপর তো উপস্থিত ওই সমর্থকরা টুইটারে প্রশংসার বন্যা বইয়ে দেন সালাহর নামে। টিনা নামে একজন লিখেছেন, ‘কিভাবে যে আমি তাকে আরও বেশি ভালোবাসবো! এত বিনয়ী!’ জ্যাক বার্টন নামে একজন লিখেছেন, ‘ইজিপশিয়ান রাজার জন্য ভালোবাসা।’ বেন স্টিভেন্স নামে একজন লিখেছেন, ‘বেন্টলির পেট্রোলপাম্পে তাকে দেখলাম। লিভারপুলের ট্রেনিং কিট পরা। সবার পেট্রোলের মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন। আমার হিরো, আমার ভালোবাসা।’

আরেকজন লিখেছেন, ‘মোহামেদ সালাহ আবারও প্রমাণ করেছেন তিনি কতটা মানবিক এবং দয়ালু একজন মানুষ। সে আমার কাজিনের পেট্রোলের মূল্য পরিশোধ করে দিয়েছেন। কতটা দয়ালু!’ আরেকজন লিখেছেন, ‘গতকাল মোহামেদ সালাহ সেইন্সবারি পেট্রোলপাম্পে এসেছিলেন এবং সবার পেট্রোলের মূল্য পরিশোধ করে দেন। এই ছোট একটি বিষয়ই তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা হিসেবে উপস্থাপন করেছে।’

Yesterday Mo Salah arrived at a Sainsbury’s petrol station and paid for everybody’s fuel.



It’s the little things that make a difference pic.twitter.com/rDWZl7GFhy