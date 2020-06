পেনাল্টি মিস রোনালদোর, তবু কোপা ইতালিয়ার ফাইনালে জুভেন্টাস

এ কি করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো! প্রথম লেগে যার পেনাল্টিতে ভর করে এসি মিলানের মাঠে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল জুভেন্টাস, সেই রোনালদোই ঘরের মাঠে দলকে ডোবাতে বসেছিলেন দ্বিতীয় লেগে।

৯৫ দিন পর মাঠে ফিরল ইতালিয়ান ফুটবল। কিন্তু দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে প্রায় ৭৫ মিনিট ১০ জনের এসি মিলানকে পেয়েও বল জালে জড়াতে পারল না স্বাগতিক জুভেন্টাস। ০-০ ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়ল দুই দল। তবে প্রথম লেগে প্রতিপক্ষের মাঠে ১-১ গোলে ড্রয়ের সুবাদে কোপা ইতালিয়ার ফাইনালে নাম লিখিয়েছে জুভরা।

শুক্রবার রাতে ম্যাচের ১৬ মিনিটেই পেনাল্টি পেয়ে গিয়েছিল জুভেন্টাস। কিন্তু রোনালদোর জোড়ালো শট ডানদিকের বারে লেগে গোল হয়নি। এর ৩০ সেকেন্ডের মাথায় জুভ ডিফেন্ডার দানিলোর সঙ্গে সংঘর্ষে লাল কার্ড দেখেন আন্তে রেবিক। ১০ জনের দলে পরিণত হয় এসি মিলান।

Cristiano Ronaldo misses a penalty after the first quarter of an hour after the return of matches in Italy#JuveMilan pic.twitter.com/7J6lI25Oeu