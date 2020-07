ফুটবলারকে বর্ণবাদী মেসেজ পাঠিয়ে গ্রেফতার ১২ বছরের কিশোর

একদিকে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল বিশ্ব, অন্যদিকে খেলার আগের দিন কি না বর্ণ বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন ফুটবলার। মাত্র ১২ বছর বয়সের এক কিশোর বর্ণবাদী মেসেজ দিয়েছেন আইভরি কোস্টের ফুটবলার উইলফ্রেড জাহাকে। এটি করে অবশ্য পার পেয়ে যায়নি সেই কিশোর। তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ক্রিস্টাল প্যালেসে খেলেন আইভরি কোস্টের ২৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড উইলফ্রেড জাহা। করোনা লকডাউনের পর শুরু হওয়া ইপিএলে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ স্লোগানে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল ক্লাবগুলো।

কিন্তু এবার বর্ণবাদী আচরণের শিকার হতে হয়েছে ইপিএলেরই ফুটবলার জাহাকে। তার দল ক্রিস্টালের সবশেষ ম্যাচ ছিলো অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে। অবনমন এড়াতে বাকি থাকা ম্যাচগুলোতে জয়ব্যতীত অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নেই অ্যাস্টন ভিলার। তাই ক্রিস্টালের বিপক্ষেও জয়ের জন্যই খেলতে নেমেছিল তারা।

কিন্তু ম্যাচের আগের রাতেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্ম দেন জ্যাক ডোলান নামের এক অ্যাস্টন ভিলা সমর্থক। যার বয়স কি না মাত্র ১২ বছর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ইন্সটাগ্রামে জাহাকে গোল না করার হুমকির পাশাপাশি বর্ণবাদী মেসেজ দেয় ডোলান। যা কি না টুইটারে পোস্ট করে দেন জাহা, বুঝিয়ে দেন এখনও অনেকের মাঝেই রয়েছে বর্ণবাদী আচরণের বিষ।

জাহার এই পোস্টের পর চুপ করে বসে থাকেনি অ্যাস্টন ভিলা কর্তৃপক্ষ। নিজেরা তৎপর হয়ে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশের মাধ্যমে গ্রেফতার করিয়েছে সলিহুলের বাসিন্দা জ্যাক ডোলানকে। ক্রিস্টালের বিপক্ষে ম্যাচটি অ্যাস্টন ভিলা ঠিকই জিতেছিল ২-০ গোলে। কিন্তু তা উদযাপন করা হয়নি জ্যাক ডোলানের।

কেননা ম্যাচ শেষ হওয়ার পরপরই ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশ ডোলানকে গ্রেফতারের কথা জানিয়ে দিয়েছিল। অফিসিয়াল টুইটার একাউন্টে তারা লিখেছে, ‘একজন ফুটবলারকে বর্ণবাদী মেসেজ পাঠানোর বিষয়টিতে আমরা তৎপর ছিলাম। বেশ কিছু বিষয় খুঁটিয়ে দেখার পর আমরা ১২ বছরের এক ছেলেকে গ্রেফতার করেছি। সে এখন আমাদের জিম্মায় রয়েছে। এই বিষয়টি তুলে ধরায় সবাইকে ধন্যবাদ। বর্ণবৈষম্য কোনভাবেই মেনে নেয়া হবে না।’

এছাড়া অ্যাস্টন ভিলার পক্ষ থেকেও দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে এমন ঘটনার কারণে। একইসঙ্গে তারা জানিয়েছে, সকল আইনি প্রক্রিয়া শেষে ১২ বছর বয়সী সেই কিশোরকে আজীবনের জন্য অ্যাস্টন ভিলা ক্লাবে নিষিদ্ধ করা হবে। অ্যাস্টনের এমন সিদ্ধান্ত মুগ্ধ করেছে সবাইকে।

