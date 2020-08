চমকে দেয়া সেই ডেভিসকে ইচ্ছা করেই নেয়নি বার্সা, কেন?

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সাকে লজ্জায় ডোবানো বায়ার্ন মিউনিখের এক খেলোয়াড়কে দেখে পুরো ফুটবল বিশ্ব চমকে গিয়েছিল। কানাডিয়ান ফুটবলার ডেভিস খেলেন কখনো লেফট ব্যাকে। আবার কখনো উইঙ্গার হিসেবেও দেখা যায়।

বার্সার বিপক্ষে সেদিন মাঠে দুই পজিশনেই খেলতে দেখা গেছে ডেভিসকে। কখনো লেফট ব্যাক হিসেবে, আবার কখনো উইঙ্গার হিসেবে। পুরো মাঠেই যেন বিচরণ ছিল তার। মেসি-সুয়ারেজদের নাচিয়ে ছেড়েছেন তিনি।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে পুরো ফুটবল বিশ্বকে চমকে দেন আলফনসো ডেভিস। ৫৭ মিনিটে সুয়ারেজের একটি গোলে যেন প্রাণ ফিরে এসেছিল বার্সায়।

কিন্তু ৬৩ মিনিটে লেফট উইংয়ে মাঝ মাঠে বলের দখল নেন ডেভিস। এরপর বার্সার অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার নেলসন সেমেদোকে পুরোপুরি বোকা বানিয়ে ছাড়েন তিনি। লেফট উইংয়ে সেমেদোর সঙ্গে দুর্দান্ত ড্রিবলিং করেন তিনি। এরপর একটানে বামপ্রান্ত ধরে এগিয়ে গিয়ে চার থেকে পাঁচজন ডিফেন্ডারের ফাঁক গলে বল এগিয়ে দেন ডেভিস। অবিশ্বাস্য সেই টান, সেই ড্রিবলিং। বার্সাকে পুরোপুরি বোকা বানিয়ে দিলেন তিনি। তার ফাঁক গলে বাড়ানো বলে পা লাগিয়ে গোল করেন কিমিচ।

আলফনসো ডেভিসের সেই গোল করানো দেখে পুরো ফুটবল বিশ্ব অবাক। অথচ, চমকে দেয়া এই ফুটবলারকে কেনার সুযোগ পেয়েছিল বার্সাও। কিন্তু কানাডিয়ান ফুটবলার দেখে ডেভিস সম্পর্কে নাক সিটকেছিলেন বার্সা সভাপতি হোসে মারিয়া বার্তেম্যু।

২০১৯ সালের আগেও তিনি খেলতেন এমএলএস লিগে। সেখানকার ক্লাব ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপ থেকে ১০ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে তাকে কিনে নিয়ে আসে বায়ার্ন মিউনিখ। সেই ডেভিসই পুরো বার্সাকে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগে।

Retweet if you think that Alphonso Davies is one of the best youngest talent in the world.

The goal assist by this 19 year old lad today was the moment of the game. #BARBAY #BayernMunich #Barcelona #Barca #Muller #Messi #Coutinho pic.twitter.com/hNSU99InfC