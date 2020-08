আর্সেনালে যোগ দিলেন সালাহ

নেদারল্যান্ডসের টিনএজার মিডফিল্ডার সালাহ এডিনকে দলে ভিড়িয়েছে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আর্সেনাল। ১৭ বছর বয়সী সালাহকে ফ্রি ট্রান্সফারেই পেয়ে গেছে আর্সেনাল। তবে ইংলিশ ক্লাবটিতে পেশাদার চুক্তি করেছেন সালাহ, ২০২০-২১ মৌসুমে আর্সেনালের মূল দলে খেলার জন্য বিবেচিত হবেন তিনি।

প্রাথমিকভাবে আর্সেনাল একাডেমিতে যোগ দিয়েছেন সালাহ এবং এরই মধ্যে নতুন সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন তিনি। শনিবার নিজেদের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সালাহর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক চুক্তির কথা জানিয়েছে গানাররা।

সালাহকে দলে ভেড়ানোর ঘোষণা দিতে খানিক চতুরতার আশ্রয় নিয়েছে আর্সেনাল। টুইটারে এমনভাবে ঘোষণা দিয়েছে যেন লিভারপুল থেকে মিশরিয়ান তারকা মোহামেদ সালাহকে দলে ভিড়িয়েছে তারা। তবে সে টুইটের সঙ্গে দেয়া বিবৃতিতেই অবশ্য সব ধোঁয়াশা পরিষ্কার করেছে ক্লাবটি।

