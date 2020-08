মেসির ক্লাব ছাড়ার খবরে বার্সা সমর্থকদের প্রতিবাদ

এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে সিদ্ধান্ত একপ্রকার চূড়ান্তই বলা চলে। মঙ্গলবার এক ফ্যাক্সবার্তার মাধ্যমে ক্লাব ছাড়ার কথা বার্সেলোনা টিম ডিরেক্টরদের জানিয়ে দিয়েছেন দলের সবচেয়ে বড় তারকা লিওনেল মেসি। স্প্যানিশ ক্লাবটির পক্ষ থেকেই নিশ্চিত করা হয়েছে এ তথ্য।

বার্সেলোনা ছেড়ে নতুন কোন ক্লাবে যাবেন মেসি?- তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে তাকে নেয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে তিনটি দল; ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি, ইতালিয়ান ক্লাব ইন্টার মিলান ও ফ্রেঞ্চ ক্লাব প্যারিস সেইন্ট জার্মেই। শেষপর্যন্ত কোন ক্লাবে যাবেন মেসি, তা সময়ই বলে দেবে।

তবে মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার খবর মানতে পারেননি ক্লাবটির ভক্ত-সমর্থকরা। মঙ্গলবার মেসির সংবাদ সম্মেলনের পর থেকেই ক্লাবের স্টেডিয়াম ন্যু ক্যাম্পের বাইরে এসে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা। তখন তাদের হাতে থাকা প্ল্যাকার্ড ও মাফলারে লেখা ছিল, ‘মেসি থাকো, বার্তেম্যু পদত্যাগ করো।’

