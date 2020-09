দর্শনীয় ফ্রি-কিকে রোনালদোর সেঞ্চুরি

আন্তর্জাতিক মঞ্চে সবশেষ গোলটি করেছিলেন গত বছরের নভেম্বরে, যা তার গোলসংখ্যাকে নিয়ে যায় ৯৯-এ। এরপর থেকেই অপেক্ষা সেঞ্চুরির। করোনাভাইরাসের কারণে আন্তর্জাতিক সূচি পিছিয়ে যাওয়ায় বাড়তে থাকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর এই সেঞ্চুরির অপেক্ষা।

অবশেষে শুরু হয় উয়েফা নেশনস লিগ। যে টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রোনালদোর পর্তুগালই। সবাই আশায় ছিলেন, নেশনস লিগের প্রথম ম্যাচেই শততম গোলটি করবেন রোনালদো। কিন্তু এখানেও বিপত্তি। পায়ের ইনফেকশনের ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটি খেলতে পারেননি তিনি। তবে পর্তুগাল জিতেছিল ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে।

দীর্ঘ ৯ মাসের অপেক্ষা শেষে মঙ্গলবার রাতে নেশনস লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে সুইডেনের বিপক্ষে মাঠে নামেন রোনালদো। আর এ ম্যাচেই পূরণ হয়েছে তার সেঞ্চুরি। যেখানে দরকার ছিল একটি মাত্র গোল, সেখানে দুইবার লক্ষ্যভেদ করে নিজের গোলসংখ্যাকে ১০১-এ নিয়ে গেছেন এ সুপারস্টার।

পুরো ম্যাচেই ছিল পর্তুগালের দাপট। তবে প্রথম গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। সুইডেনের মিডফিল্ডার ফাউল করলে গোলের প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিক পায় পর্তুগাল। সেই ফ্রি-কিক থেকে দর্শনীয় এক শটে গোলের সেঞ্চুরি পূরণ করেন রোনালদো। গোলের পর করেছেন নিজের চিরচেনা 'সিআরসেভেন' উদযাপনও।

এক গোল করেই থেমে যাননি রোনালদো। ম্যাচের ৭২ মিনিটে লক্ষ্যভেদ করেছেন আবারও। তার জোড়া গোলেই সুইডেনকে ২-১ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল। আর রোনালদো নিজেও পৌঁছে গেছেন ব্যক্তিগত মাইলফলকে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে বিশ্বের মাত্র দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে করলেন গোলের সেঞ্চুরি। তার আগে এই কীর্তি রয়েছে শুধুমাত্র ইরানের আলি দাইয়ের (১০৯ গোল)।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে রোনালদোর প্রথম গোলটি ছিল ২০০৪ সালের ১২ জুন গ্রিসের বিপক্ষে। উয়েফা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচে সেই ম্যাচটি পর্তুগাল হেরেছিল ১-২ ব্যবধানে। কিন্তু রোনালদো সে ম্যাচ দিয়েই শুরু করেন নিজের সেঞ্চুরির যাত্রা। যা পূর্ণতা পেলো ১৭ বছরের মাথায় সুইডেনের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

এই সেঞ্চুরি করার পথে ডান পায়ে তিনি গোল করেছেন ৫৫টি, বাম পায়ে বল জালে জড়িয়েছেন ২২ বার। অবাক করার মতো বিষয় হলো, ১০১ গোলের মধ্যে ২৪টিই তিনি করেছেন হেডের মাধ্যমে। এখানে বলে রাখা ভালো, আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার প্রথম গোল অর্থাৎ গ্রিসের বিপক্ষে ২০০৪ সালের সেই ম্যাচেও তিনি লক্ষ্যভেদ করেছিলেন মাথা দিয়ে।

ঘরে, বাইরে বা নিরপেক্ষ ভেন্যু- সমানভাবে স্কোর করেছেন রোনালদো। নিজ দেশের মাঠে তার গোলসংখ্যা ৪১টি, যেখানে প্রতিপক্ষের মাঠে করেছেন ৩৫টি। আর দুই দলের কোনো দেশেই নয় বরং নিরপেক্ষ ভেন্যুতে রোনালদোর সংখ্যা ২৫টি। এখানে উল্লেখ্য, ম্যাচের প্রথমার্ধে তার গোল ৪১টি আর দ্বিতীয়ার্ধ বা এরপরে করেছেন ৬০টি।

পর্তুগিজ সুপারস্টারের সাফল্য ম্লান করতে নিন্দুকেরা প্রায়ই বলে থাকে, বেশিরভাগ গোলই নাকি পেনাল্টিতে করেছেন রোনালদো। অথচ আন্তর্জাতিক ফুটবলে তার পেনাল্টি গোল মাত্র ১০টি, যেখানে ফ্রি-কিক থেকেই করেছেন ১১টি গোল। এছাড়া ওপেন প্লে'তে রোনালদোর গোল ৮০টি।

২০১৩ সালে প্রথম বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচে নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথমবারের মতো হ্যাটট্রিকের দেখা পান রোনালদো। এরপর থেকে এখনও পর্যন্ত তার মোট হ্যাটট্রিক সংখ্যা ৯টি। যার মধ্যে আবার দুইবার করেছেন ৪টি করে গোল। এছাড়া ম্যাচে জোড়া গোল রয়েছে ১৫ বার।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা

১. আলি দাই (ইরান) : ১০৯ গোল

২. ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো (পর্তুগাল) : ১০১ গোল

৩. ফেরেঙ্ক পুসকাস (হাঙ্গেরি) : ৮৪ গোল

৪. কুনিশিগে কামামতো (জাপান) : ৮০ গোল

৫. গডফ্রে চিতালু (জাম্বিয়া) : ৭৯ গোল

100 goals for Portugal.



Cristiano Ronaldo is the first man in history to score 100 goals for a European country in international football. pic.twitter.com/RzfQFU5RqE