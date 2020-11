ফুটবল দেখতাম তোমার জন্য : সৌরভ-শচিন

আর্জেন্টিনার মহানায়ক দিয়েগো আরমান্দো ম্যারাডোনাকে বাংলাদেশে আনা সম্ভব হয়নি কখনো। তবে তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশের একেবারে পাশেই, কলকাতা শহরে। খুব বেশিদিন আগে নয়, ২০১৭ সালে সর্বশেষ এসেছিলেন তিনি। এর ১২ বছর আগেও একবার কলকাতায় পা রেখেছিলেন তিনি।

২০১৭ সালে কলকাতায় আসার পর বর্তমান বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলির সঙ্গে চ্যারিটি ফুটবল খেলেছিলেন তিনি। এ কারণে ম্যারাডোনার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কলকাতার মহারাজ সৌরভ। শোকস্তব্ধ হয়েছেন, ভারতের লিটল মাস্টার, ব্যাটিং কিংবদন্তি শচিন টেন্ডুলকার।

বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি টুইট করে লিখেছেন, ‘আমার নায়ক আর নেই। মাই ম্যাড জিনিয়াস রেস্ট ইন পিস। আমি ফুটবল দেখতাম শুধু তোমার জন্যই।’ ম্যারাডোনার সঙ্গে নিজের ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি।

My hero no more ..my mad genius rest in peace ..I watched football for you.. pic.twitter.com/JhqFffD2vr — Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 25, 2020

ফুটবল এবং ম্যারাডোনা প্রসঙ্গ উঠলেই সৌরভ হয়ে পড়েন আবেগপ্রবণ। আর্জেন্টাইন মহানায়ক সম্পর্কে একবার বলেছিলেন, ‘এক সাংবাদিক ম্যারাডোনার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। আর ম্যারাডোনা তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু সাংবাদিকের দিকে তাকিয়ে একটা প্রশ্নেরও উত্তর দেননি। বল পায়ে নাচাতে নাচাতে উত্তর দিয়েছিলেন। সৌরভের মতো সেই দৃশ্য চোখে লেগে আছে সবার।’

আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন শচিন টেন্ডুলকারও। তিনি টুইট করেন, ‘ফুটবল এবং ক্রীড়াবিশ্ব তার অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদকে হারালো। তোমাকে মিস করবো। রেস্ট ইন পিস দিয়েগো ম্যারাডোনা।’

Football and the world of sports has lost one of its greatest players today.

Rest in Peace Diego Maradona!

You shall be missed. pic.twitter.com/QxhuROZ5a5 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 25, 2020

ছেলেবেলার নায়কের প্রয়াণের খবরে শোকাহত ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়নাও। তিনি টুইট করেছেন, ‘খুব বড় ক্ষতি হয়ে গেল। আমাদের ছোটবেলার নায়ক চলে গেলেন। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কিংবদন্তির মৃত্যুর খবরে শোকাহত। তুমি আমাদের হৃদয়ে এবং স্মৃতিতে থেকে যাবে।’

Big big loss! Our childhood star who gave us so many memories to cherish & celebrate. Saddened to hear about the demise of The legend #diegomaradona. You will live on in hearts & memories. pic.twitter.com/hyHbdSKqqi — Suresh Raina (@ImRaina) November 25, 2020

আইএইচএস/