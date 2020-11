ম্যারাডোনার মৃত্যু, ম্যাডোনাকে শ্রদ্ধার বন্যা

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আসে খবরটা। বুধবার হঠাৎ শোনা যায়, দিয়েগো ম্যারাডোনা আর বেঁচে নেই। আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তির মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে পুরো বিশ্বে। তিনি শুধু ফুটবলের মহানায়কই ছিলেন না, তিনি তো ছিলেন সব পেশার সব মানুষের অনুপ্রেরণা।

BREAKING: At the age of 62 , American singer and "Queen of pop" Madonna has been found alive in her house enjoying life pic.twitter.com/GB64bJ2zmj — Billion (@BillionMcfc) November 25, 2020

তবে নামের সঙ্গে মিল থাকায় একটা ঝামেলা বেধে গিয়েছিল। অনেকেই ভুল করে ম্যারাডোনার বদলে শুনেছিলেন ম্যাডোনা। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আমেরিকান পপস্টারকে শ্রদ্ধা-শোক জানাতে থাকেন নেটিজেনরা।

RIP Madonna, you'll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs — little icah (@poemtoahoe) November 25, 2020

বৃহস্পতিবার সকালে টুইটারে ট্রেন্ডিং ছিলেন ম্যাডোনা। ম্যারাডোনার নামের সঙ্গে গুলিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের অনেকেই শোক জানিয়েছেন ‘পপসম্রাজ্ঞী’খ্যাত এই শিল্পীকে।

You cant beat the Americans



MFs mixed Maradona with Madonna pic.twitter.com/yK9V7sbnge — Koma (@AFC_Koma) November 25, 2020

প্রসঙ্গত পুরো ফুটবল বিশ্বকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে বুধবার না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ম্যারাডোনা। বুধবার রাতে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে নিজ বাসায় হার্ট অ্যাটাক করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ফুটবল ইতিহাসের এ মহানায়ক।

MADONNA DID NOT DIE, the former Argentine footballer Diego Armando #Maradona died, he suffered a cardiorespiratory arrest from which he could not be resuscitated despite the medical attention received, reported his agent Matías Morla. #KPMpic.twitter.com/auAhwLVlpl — Katy Perry Media (@katyperrymedia_) November 25, 2020

মাত্র কয়েক দিন আগেই রক্তক্ষরণজনিত কারণে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। কয়েক দিন হাসপাতালে থাকার পর ডাক্তাররা তাকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই বুধবার হার্ট অ্যাটাক করেন আর্জেন্টিনাকে ১৯৮৬ সালে বিশ্বকাপ জেতানো এই কিংবদন্তি। বিশ্বকে কাঁদিয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে।

এমএমআর/জেআইএম