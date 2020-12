পেলের গোলের রেকর্ড ছুঁলেন মেসি

এক ক্লাবের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ডে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলেকে ছুঁয়ে ফেললেন লিওনেল মেসি। শনিবার রাতে লা লিগায় ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে দারুণ হেডে গোল করে এই মাইলফলকে পা রাখেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।

স্বদেশি ক্লাব সান্তোসের হয়ে ১৯৫৬ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে ১৯ মৌসুমে ৬৪৩ গোল করেছিলেন ব্রাজিলের হয়ে তিনটি বিশ্বকাপ জেতা পেলে। মেসি এখন পর্যন্ত দেশের হয়ে একটি বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও বার্সেলোনার প্রায় সব রেকর্ডই নিজের করে নিয়েছেন।

ব্রাজিলের কিংবদন্তি পেলেকে ছুঁতে মেসির বরং লেগেছে দুই মৌসুম কম। ১৭ মৌসুমেই ৬৪৩ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন বার্সার সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার।

মেসি বার্সেলোনার হয়ে প্রথম গোল করেছিলেন ২০০৫ সালে। পেলের রেকর্ড ছুঁতে তার লাগলো ৭৪৮ ম্যাচ। আগের ম্যাচেই অবশ্য সুযোগ পেয়েছিলেন। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলার।

ন্যু ক্যাম্পে শনিবার রাতে আরেকটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন মেসি। পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি বার্সা দলপতি। তবে সেই ভুল পুষিয়ে দিয়েছেন পরক্ষণেই।

মেসির শট ভ্যালেন্সিয়া গোলরক্ষক ফিরিয়ে দিলে ফিরতি বলে জর্দি আলবার ক্রস থেকে আবার বল পান তিনি। আর সেই সুযোগেই হেডে জাল কাঁপান, নাম লেখান পেলের পাশে।



Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals!



: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7