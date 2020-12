৬ সেকেন্ডে গোল করে ইতিহাস (ভিডিও)

ম্যাচ শুরু হওয়ার বাঁশি বাজল মাত্র। এর মধ্যেই উদযাপনে ব্যস্ত এসি মিলান শিবির। প্রতিপক্ষ সাসেওলো কিছু বুঝেই উঠতে পারল না। গোল হজম করে বসলো ৬ সেকেন্ড হতেই।

রোববার রাতে সিরিআ’র ইতিহাসে দ্রুততম গোলটি করেছেন এসি মিলানের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রাফায়েল লিয়াও। ঘড়ির কাঁটার নিখুঁত হিসেবে যেটি ছিল ৬.২ সেকেন্ড।

অপ্টার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এর আগে ইতালিয়ান সিরিআ’তে দ্রুততম গোলের রেকর্ডটি ছিল ৮ সেকেন্ডের। ২০০১ সালে ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে পিয়াসেনজার পাওলো পগ্গি এই রেকর্ড গড়েছিলেন।

Rafael Leão scores the fastest goal in Serie A history: Just over six seconds!



(via @espnfc)pic.twitter.com/8XgfysRttC