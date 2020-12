মেসির কাছে গোল খেয়ে বিয়ার উপহার পেলেন ১৬০ গোলরক্ষক

‘দাগ থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, তাহলে দাগই ভালো’- একটি টিভি কমার্শিয়ালের বহুল উচ্চারিত বাক্য এটি। তেমনি করে এবার নতুন বাক্য শুরু করা যায়, ‘গোল থেকে যদি দারুণ কিছু হয়, তাহলে গোলই ভালো।’ অন্তত লিওনেল মেসির কাছে গোল হজম করা গোলরক্ষকরা এটি বলতেই পারেন!

মঙ্গলবার রাতে রিয়াল ভায়োদলিদের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। যেখানে তৃতীয় গোলটি ছিল মেসির। ম্যাচের ৬৫ মিনিটের সময় পেদ্রির কাছ থেকে পাওয়া বল নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোলে পরিণত করেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। এ গোলের মাধ্যমেই তিনি বসেছেন ৬৪৪ গোলের চূড়ায়।

মেসি ভেঙে দিয়েছেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের করা ৬৪৩ গোলের রেকর্ড। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব সান্তোসের হয়ে ১৯ মৌসুমে এ গোল করেছিলেন পেলে। এখন বার্সেলোনার হয়ে ১৭ মৌসুমেই মেসির গোলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৪৪টি।

এ রেকর্ড উদযাপন করতে ভিন্ন এক পথ অবলম্বন করেছে বিয়ার প্রস্তুতকারক কোম্পানি বুডউইজার। নিজের ক্লাব ক্যারিয়ারে মেসি এ পর্যন্ত যতজন গোলরক্ষকের বিপক্ষে গোল করেছেন, তাদের সবাইকে বড়দিনের উপহার হিসেবে দিয়েছে বিয়ারের বোতল।

644 goals = 644 moments of Messi magic



And yes, we’ve created a custom bottle for every single goal to send to the keepers to toast their part in history.



Kings recognize Kings#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/J3qo6Im3CE