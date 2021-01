৫০০তম ম্যাচে ২০০তম অ্যাসিস্ট, মেসিকে জয় উপহার ডি জংয়ের

বার্সেলোনার হয়ে একের পর এক রেকর্ডই গড়ে যাচ্ছেন শুধু লিওনেল মেসি। আর কিছুদিন পর হয়তো এই ক্লাবটি ছেড়েই চলে যাচ্ছেন এই আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। কিন্তু তার আগে এমন এমন রেকর্ড সেট করে যাচ্ছেন, যা টিকে থাকবে অনাদিকাল পর্যন্ত।

বার্সার জার্সিতে স্প্যানিশ লা লিগায় রোববার রাতে ৫০০তম ম্যাচ খেলতে নামলেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তবে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে বার্সার জার্সিতে এটা ছিল তার ৭৫০তম ম্যাচ। বার্সার হয়ে স্পেনের বাইরের কোনো খেলোয়াড়ের এটাই সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড।

তবে লা লিগায় মেসির চেয়ে ৫ ম্যাচ বেশি খেলে এখনও শীর্ষে রয়েছে জাভি হার্নান্দেজ। আর বার্সার জার্সিতে সব মিলিয়ে জাভি খেলেছেন ৭৬৭টি ম্যাচ। এর অর্থ, সব মিলিয়ে এখনও মেসির চেয়ে ১৭ ম্যাচ বেশি খেলা হয়েছে জাভির। আন্দ্রে ইনিয়েস্তা লা লিগায় বার্সার জার্সিতে খেলেছেন ৪৪২ ম্যাচ।

তবে লা লিগায় সাবেক গোলরক্ষক আন্দোনি জুবিজারেতা যত ম্যাচ খেলেছেন, সে রেকর্ড ভাঙ্গা মনে হয় অসম্ভব যে কারো পক্ষে। অ্যাথলেটিক বিলবাও, ভ্যালেন্সিয়া এবং বার্সার হয়ে লা লিগায় মোট ৬৬২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

MILESTONE! Leo #Messi is making his appearance in @LaLigaEN!pic.twitter.com/EvSP8YC2cb