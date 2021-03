জাদুকরী গোলে ফুটবল বিশ্বে তাক লাগালেন আর্জেন্টাইন তারকা

অন্যরকম এক ম্যাচ কাটালেন ইংলিশ ক্লাব টটেনহ্যামের আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড এরিক লামেলা। যে ম্যাচে পায়ের জাদুতে তাক লাগিয়েছেন ফুটবল বিশ্বে, সে ম্যাচে অহেতুক হাতাহাতির কারণে আবার দেখেছেন লাল কার্ড। তবে লাল কার্ডের চেয়ে অধিক আলোচিত বিষয় এখন লামেলার র‍্যাবোনা কিকে করা গোলটিই।

রোববার রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে আর্সেনালের মাঠে খেলতে গিয়েছিল টটেনহ্যাম হটস্পার। যেখানে অবিশ্বাস্য এক গোল করেছেন লামেলা। একই গোলে র‍্যাবোনা এবং নাটমেগের অভূতপূর্ব যুগলবন্দী ঘটিয়েছেন ২৯ বছর বয়সী এ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। যা নিয়ে এখন ফুটবল বিশ্বে চলছে তার বন্দনা।

এমিরেটস স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৩৩ মিনিটে প্রথম ও নিজেদের একমাত্র গোলটি করে টটেনহ্যাম। বাম দিক থেকে সার্জিও রেগুইলিয়ন লম্বা ক্রস বাড়ান লুকাস মউরার উদ্দেশ্যে। সেটি ধরে লামেলাকে ছোট্ট পাস দেন মউরা। সেই পাস থেকে উল্টো পায়ে আর্সেনাল ডিফেন্ডার থমাস পার্টের দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে বল জালে জড়ান লামেলা।

Eric Lamela combines a rabona and a nutmeg for a goal, wow #ARSTOT pic.twitter.com/zrMqUKL1km

এই গোলে একইসঙ্গে ছিল র‍্যাবোনা ও নাটমেগের মিশ্রন। প্রথমে উল্টো পায়ে করা শটটি ছিল র‍্যাবোনা এবং ডিফেন্ডারের পায়ের ফাঁক গলে যাওয়ায় এটি হয়ে গেছে নাটমেগও। এই গোলের সুবাদেই লিড পায় টটেনহ্যাম। অবশ্য এই লিড আর কাজে লাগেনি। পরে জোড়া গোল করে ম্যাচ জিতে নিয়েছে আর্সেনাল।

ম্যাচের ৪৪ মিনিটের সময় দলের পক্ষে সমতা ফেরান আর্সেনালের তরুণ ফরোয়ার্ড মার্টিন ওডেগার্ড। পরে দ্বিতীয়ার্ধে ফিরে ৬৪ মিনিটের সময় পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটি করেন আলেকসান্দ্র লাকাজেত। ডি-বক্সের মধ্যে তাকেই ফাউল করা হলে ভিডিও এসিস্ট্যান্ট রেফারির সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলেন রেফারি।

ম্যাচের টুইস্ট ছিল তখনও বাকি। ৬৯ মিনিটের সময় পার্টেকে পেছন থেকে ফাউল করায় প্রথম হলুদ কার্ড দেখেন লামেলা। এর মিনিট সাতেক পর অযথাই কাইরান টিয়ের্নিকে হাত দিয়ে চাটি মেরে বসেন প্রথমার্ধে জাদুকরী গোল করা লামেলা। ফলে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখান রেফারি এবং দুই হলুদ কার্ডের মাঠ ছেড়ে যেতে হয় তাকে।

সতীর্থ রেগুইলিয়নের প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট সবকিছু

বাকিসময়ে ১০ জনের দল নিয়ে খেলে সমতাসূচক গোলের দেখা পায়নি টটেনহ্যাম। এ পরাজয়ের পর এখন ২৮ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে অবস্থান করছে স্পার্সরা। সমান ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দশ নম্বরে রয়েছে আর্সেনাল।

উল্লেখ্য, নিজের ক্যারিয়ারে আরও একবার র‍্যাবোনা কিকে গোল করেছিলেন লামেলা। ২০১৪ সালের অক্টোবরে আসটেরসের বিপক্ষে ডি-বক্সের মুখ থেকে উল্টো পায়ের র‍্যাবোনা শটে বল জালে জড়িয়েছিলেন এ আর্জেন্টাইন তারকা।

Eric Lamela with a spectacular one here...Outside the boxpic.twitter.com/uJwOtgHGx2