তবুও ইতালিতে সেরা স্ট্রাইকার রোনালদো

তিন বছর আগে রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্টাসে যোগ দিয়েছিলেন একটি উদ্দেশ্যে, জুভদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানো। কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ তো দুরে থাক, কাছাকাছিও যেতে পারেননি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। প্রথমবার জুভেন্টাস বিদায় নিয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। পরের দু’বার তো দ্বিতীয় রাউন্ডই পার হতে পারেনি জুভরা।

এবার সঙ্গে ব্যর্থতা আরও একটি যোগ হয়েছে। টানা ৯ বার ইতালিয়ান সিরি-আ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এবারই প্রথম শিরোপা হাতছাড়া হলো ওল্ড লেডিদের। শুধু তাই নয়, কোনোমতে চার নম্বরে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা নিশ্চিত করেছে তারা।

সবকিছু মিলিয়ে জুভেন্টাসের কাছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর আবেদন ফুরিয়ে গেছে। যে কারণে অনেক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছে, এবার তুরিন ছাড়তে পারেন তিনি।

মৌসুমে সব ব্যর্থতা সত্ত্বেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোই সেরা। ইতালিয়ান সিরি-আ’র মৌসুম শেষে সেরা স্ট্রাইকারের তালিকায় শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছেন সিআর সেভেন। ৩৩ ম্যাচে ২৯ গোল করে এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করলেন তিনি। অন্য যে কারো চেয়ে অন্তত ৫টি গোল বেশি করেছেন তিনি। অনবদ্য গোল রেকর্ডের সুবাদে রোমেলু লুকাকু, ইব্রাহিমোভিচকে হারিয়ে সিরি আ-র সেরা স্ট্রাইকার নির্বাচিত হলেন এই পর্তুগিজ তারকা।

লিগ না জিতলেও কোপা ইতালিয়া এবং সুপার কাপ নিজেদের করে নিয়েছে জুভরা। ইতালিয়ান কাপ জেতায় প্রথম ফুটবলার হিসাবে ইংল্যান্ড, স্পেন ও ইতালিতে সব ঘরোয়া শিরোপা জেতার অনন্য নজির গড়েন রোনালদো।

তবে রোনালদো নয়, লিগের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জেতেন ইন্টার মিলানের রোমেলু লুকাকু। ২৪টি গোল ও ১১টি অ্যাসিস্টের সাহায্যে ইন্টার মিলানকে লিগ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন এই বেলজিয়ান তারকা।

১৪টি ক্লিনশিট রাখার সুবাদে সেরা গোলরক্ষক মনোনীত হন এসি মিলানের জিয়ানলুইজি ডোনারুমা। ইন্টারের নিকোলো বারেলা ও আটলান্টার ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো যথাক্রমে সেরা মিডফিল্ডারের ও ডিফেন্ডার নির্বাচিত হন।

তবে হয়তো সেরার শিরোপা জিতেই ইতালিকে বিদায় জানাতে চলেছেন রোনালদো। তার দল ছাড়া নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। পরের মৌসুমে কোন দলের জার্সি গায়ে ৩৬ বছর বয়সী তারকাকে খেলতে দেখা যাবে, এখন সেটাই আলোচনার প্রধান বিষয়।

MVP 2020/2021

Best striker: @Cristiano!



29 goals that prove his impressive instinct: always in the right place at the right time! https://t.co/WktdAiign0#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/SZppSD9k4F