জ্ঞান ফিরেছে এরিকসেনের, নেয়া হয়েছে হাসপাতালে

প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছিল, বড় কোনো দুর্ঘটনাই হয়তো ঘটে গেল ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ডের মধ্যকার ইউরো কাপের ম্যাচে। কেননা মাঠের মধ্যে নিথরভাবে আছড়ে পড়ে ছিলেন ডেনমার্কের তারকা মিডফিল্ডার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেন। মাঠের খেলোয়াড় ও দর্শকদের অভিব্যক্তিতে বোঝা যাচ্ছিল, অবস্থা বেশ গুরুতর।

সবার চিন্তার মাঝেই মাঠ থেকে মিলেছে ইতিবাচক খবর। স্ট্রেচারে করে মাঠ থেকে বাইরে নেয়ার সময়েই জ্ঞান ফিরেছে এরিকসেনের। তবে সতর্কতাস্বরুপ হাসপাতালে নেয়া হয়েছে ড্যানিশ মিডফিল্ডারকে।

আনুষ্ঠানিকভাবে এ খবর জানিয়েছে উয়েফা ও ডেনমার্ক ফুটবল এসোসিয়েশন।

এদিকে এরিকসেনের জ্ঞান হারানোর ঘটনায় জরুরি ভিত্তিতে স্থগিত করা হয়েছিল ম্যাচ। স্থগিত ম্যাচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য জরুরি আলোচনায় বসেছে আয়োজক সংস্থা উয়েফা, দুই দলের প্রতিনিধি ও ম্যাচ অফিসিয়ালরা। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ৪৫ মিনিট) ম্যাচের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হবে বলে জানিয়েছে উয়েফা।

সবাইকে হতবিহ্বল করে দেয়া এ ঘটনা ম্যাচের ৪৩ মিনিটের সময়কার। ফিনল্যান্ডের আক্রমণভাগের সামনে একটি থ্রো-ইন পেয়েছিল ডেনমার্ক। কাছাকাছি থাকায় এরিকসেনের উদ্দেশ্যেই থ্রো-ইনটি করেন সতীর্থ খেলোয়াড়। কিন্তু সেই বল আর রিসিভ করতে পারেননি এরিকসেন।

থ্রো-ইন থেকে আসা বলটি গায়ে এসে লাগার আগেই জ্ঞান হারিয়ে নিথরভাবে মাটিতে আছড়ে পড়েন এরিকসেন। সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল টিমকে ডাকেন ম্যাচের রেফারি ও তার সতীর্থ খেলোয়াড়রা। প্রাথমিকভাবে সিপিআর দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে মেডিকেল টিম।

কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। প্রায় দশ মিনিট ধরে সিপিআর ও অন্যান্য প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পরেও জ্ঞান ফেরেনি এরিকসেনের। তাই স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। মাঠ ছাড়ার সময় মুখে অক্সিজেন মাস্ক নিয়েই ওপরের দিকে তাকান এরিকসেন, হাত নেড়ে সাড়াও দেন।

এরিকসেন মাঠের লুটিয়ে পড়ার ঘটনায় ডেনমার্কের খেলোয়াড় ও গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের বেশিরভাগই কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ জরুরি অবস্থার কারণে ম্যাচটি আর না চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় আয়োজকরা।

মাঠের খেলা স্থগিত হওয়ার আগে হওয়া ৪৩ মিনিটে গোলশূন্য ছিল দুই দলই। তবে ম্যাচে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল ডেনমার্কেরই। কিন্তু এরিকসেনের জ্ঞান হারানোর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ডেনমার্ক শিবিরে।

