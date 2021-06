এবার কোকাকোলা সরালেন ইতালির তারকা ফুটবলার (ভিডিও)

ইউরো কাপের স্পন্সর অংশীদার হয়ে যেন বিপদেই পড়েছে ‘কোকাকোলা’। পণ্যের প্রচারের বদলে উল্টো ক্ষতির মুখে পড়ছে তারা। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর এক কাণ্ডে ইতিমধ্যেই ৪ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে কোমল পানীয় প্রতিষ্ঠানটির।

এবার রোনালদোর দেখানো পথে হেঁটে নতুন করে কোকাকোলাকে বিপদে ফেললেন ইতালির তারকা ফুটবলার ম্যানুয়েল লুকাতেল্লি। বুধবার রাতে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে ম্যাচসেরা হিসেবে উপস্থিত হয়ে রোনালদোর মতোই কাজ করেছেন তিনি।

সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ৩-০ গোলের জয় নিয়ে নকআউটপর্বে নাম লিখিয়েছে ইতালি। ম্যাচে জোড়া গোল করে ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ হয়েছেন লুকাতেল্লি।

স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে সেরা পারফরমার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই মিডফিল্ডার। সংবাদ সম্মেলনের চেয়ারে বসার আগে সামনে থাকা কোকাকোলার দুটি বোতল চোখে পড়তেই সরিয়ে নেন তিনি, তার বদলে সামনে এনে রাখেন পানির বোতল।

Locatelli following Ronaldo’s footsteps. Coca Cola gonna be a meme at this point pic.twitter.com/gK5wCKGM1v