পেনাল্টি মিস করে সমর্থকদের চিঠি লিখলেন এমবাপে

মঙ্গলবার রাতটা ছিল ঘটনাবহুল। কোপা আমেরিকা এবং ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ- সব জায়গাতেই মাঠে নেমেছিল বড় বড় দলগুলো। এর মধ্যে অঘটনের জন্ম দিয়েছে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। টাইব্রেকারে সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছে ফ্রান্স। পেনাল্টি শট মিস করেছেন ফ্রান্সের অন্যতম সেরা তারকা কিলিয়ান এমবাপে।

মূলতঃ এমবাপের পেনাল্টি মিসের খেসারতই দিতে হয়েছে ফ্রান্সকে। পেনাল্টি মিস করার কারণে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হন এমবাপে। যে কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে ক্ষমা চাইলেন তিনি। সবার উদ্দেশ্যে আবেগপ্রবণ বার্তা লিখলেন তিনি।

যদিও এমন খারাপ সময়ে এমবাপের পাশে দাঁড়িয়েছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ে দেশম। তবুও নেটিজেনরা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। বিভিন্ন মিম পোস্ট করা হচ্ছে এমবাপের নামে।

রোমানিয়ার বুখারেস্টে ইউরো কাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল ফ্রান্স। চরম নাটকীয়তা মোড়া এই ম্যাচে ফ্রান্স পিছিয়ে গিয়েও ফিরে আসে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে খেলার ফল সমান থাকায় ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে।

Mbappe’s penalty miss with the Titanic soundtrack feels much better pic.twitter.com/j4kJ3wZdgV