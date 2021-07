ফাইনালে উঠে ড্রেসিংরুম পার্টি, দেখুন নেইমারের করা সেই ভিডিও

প্রথমার্ধে যেভাবে খেলেছিল ব্রাজিল, দ্বিতীয়ার্ধে ছিল ঠিক উল্টোটা। ব্রাজিল যেন প্রথমার্ধের পেরুতে পরিণত হয়েছিল। তবুও, সৌভাগ্য যে প্রথামার্ধে লুকাস পাকুয়েতার গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। শেষ পর্যন্ত সেটাই তাদের জয় নিশ্চিত করে।

যে ব্যবধানেই হোক, ব্রাজিল তো জিতেছে এবং কোপা আমেরিকার ফাইনালেও উঠে গেছে। সুতরাং, ব্রাজিল দলে আনন্দের সীমা থাকার কথাই না। সেটাই হল। পেরুকে সেমিফাইনালে ১-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পরে ড্রেসিংরুম পার্টিতে মাতলেন সেলেসাওরা। স্বাভাবিকভাবেই পার্টির কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন নেইমার। শুধু গান-বাজনা নয়, এই পার্টিতে সেলেকাওদের নাচতেও দেখা গেছে। পার্টির এটা যেন শুরু।

Neymar is leading the party in Brazil's locker room after their Copa America semifinal win



(via neymarjr IG) pic.twitter.com/bLyHZjrhIj