মাঠের বেহাল দশা ঢাকতে কৃত্তিম রং ব্যবহার করছে ব্রাজিল!

চলতি কোপা আমেরিকার শুরু থেকেই প্রতি ম্যাচের পর শোনা যাচ্ছে একটি অভিযোগ। তা হলো, এত বড় টুর্নামেন্টের মানের সঙ্গে যাচ্ছে না ব্রাজিলের স্টেডিয়ামের মাঠগুলো। যা নিয়ে রাজ্যের অভিযোগ, অসন্তোষ প্রায় সব দলের। খোদ ব্রাজিলের কোচ তিতে এ বিষয়ে কথা বলে জরিমানাও গুনেছেন।

আয়োজকদের পক্ষ নিয়ে অনেকেই এর পেছনে কারণ হিসেবে প্রস্তুতির যথাযথ সময় না পাওয়াকে উল্লেখ করেছেন। কেননা এবারের কোপা মূলত হওয়ার কথা ছিল কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনায়। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে একদম শেষ মুহূর্তে এটি চলে গেছে ব্রাজিলে।

তাই যথাযথ সময় না পাওয়ায়, মাঠ প্রস্তুত করেনি আয়োজক ও স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ- এমনটাই মানছেন অনেকে। এটুকু পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচে দেখা গেল এক অদ্ভুত চিত্র। অভিযোগ উঠেছে, মাঠের বেহাল দশা ঢাকতে ঘাসের নিচে কৃত্তিম রং ও বালু ব্যবহার করেছে নিল্টন সান্তোস স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোরে কোপার প্রথম সেমিফাইনালে সান্তোস স্টেডিয়ামে খেলতে নেমেছিল ব্রাজিল ও পেরু। যেখানে স্বাগতিক ব্রাজিলের জয় ১-০ গোলে। ম্যাচের মধ্যে যতবারই মাঠে পড়েছেন খেলোয়াড়রা, ততবারই দেখা গেছে জার্সিতে লেগে গেছে সবুজ রং। ধারণা করা হচ্ছিল, বৃষ্টির কারণে হয়ে ঘাসের রং লেগেছে জার্সিতে।

কিন্তু ঘটনা আসলে ভিন্ন। ফক্স স্পোর্টস ব্রাজিল তাদের অফিসিয়াল টুইটার প্রোফাইলে জানিয়েছে, মূলত ঘাসের নিচে মাঠের বেহাল দশা ঢাকার জন্য সবুজ রং ও বালু ব্যবহার করেছে কর্তৃপক্ষ। যা বারবার লেগেছে নেইমার-পাকুয়েতাদের জার্সিতে। ফক্স স্পোর্টসের রিপোর্টারের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে সেই ছবি।

ম্যাচ শুরুর খানিক পরই তারা সেই ছবি টুইট করে লিখেছে, ‘নিল্টন সান্তোস স্টেডিয়ামের মাঠের অবস্থা খুব ভালো নয়। কাছ থেকে লক্ষ্য করলে রং এবং সবুজ বালু দেখা যাচ্ছে।’

Jogador no chão, uniforme manchado. Camisa de Neymar evidencia a "maquiagem" feita no campo do Nilton Santos. https://t.co/Awz48pNYU4 pic.twitter.com/FycvhBhhTq