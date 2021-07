পা থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত, তবুও খেলে গেলেন মেসি

বয়স তার ৩৪ পেরিয়ে এখন চলছে ৩৫। এই বয়সেও থেমে নেই মেসির জাদু। এবারের কোপা আমেরিকায় যেন সেই জাদু ধরা দিচ্ছে আরও বেশি করে। এখনও পর্যন্ত চারটি গোল করে, ৫টিতে অবদান রেখে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে তুলে দিয়েছেন। ফাইনালে ব্রাজিলকে হারাতে পারলেই ক্যারিয়ারে প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক ফুটবলের শিরোপা তুলে ধরার সৌভাগ্য অর্জন করবেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

প্রতিটি ম্যাচেই পার্থক্য গড়ে দিচ্ছেন মেসি। অভাবনীয় দক্ষতায় যে কোন সময় যে কোনো ম্যাচের রঙ বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি। আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের জন্য কতটা মরিয়া মেসি, তার নেই মনোভাবের পরিচয় মেলে সেমিফাইনালের একটি ঘটনার দিকে নজর দিলেই।

ম্যাচের ৫৭ মিনিটের আশেপাশে ফ্রাঙ্ক ফাবরার কড়া ট্যাকেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন লিওনেল মেসি। প্রবল যন্ত্রনা, এমনকি গোড়ালি থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও খেলা চালিয়ে যান আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। অবশেষে টাইব্রেকারে ম্যাচ জিতে নিজের অধরা স্বপ্নের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন তিনি। ফাইনালে তার আর স্বপ্ন পূরণের মাঝে দাঁড়িয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল।

