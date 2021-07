ইউরোর ফাইনালে দেখে নিন দুই দলের একাদশ

লন্ডনের ওয়েম্বলিতে মহারণ। সবচেয়ে জমজমাট এবং আকাঙ্খিত ফাইনালে আর কিছুক্ষণ পরই কিকঅফের বাঁশি বাজাবেন রেফারি বিয়র্ন কুপার্স। ফাইনালে মাঠে নামানোর জন্য এরই মধ্যে একাদশ ঘোষণা করে ফেলেছেন দুই দলের কোচ রবার্তো মানচিনি এবং গ্যারেথ সাউথগেট।

সেমিফাইনালে যে একাদশ মাঠে নামিয়েছিলেন মানচিনি, তাতে কোনো পরিবর্তন আনেননি। অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই শিরোপা লড়াইয়ে নামছে ইতালি। অন্যদিকে একটিমাত্র পরিবর্তন আনছে ইংল্যান্ডের কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। ফাইনালে সাকার পরিবর্তে ট্রিপিয়ারকে মাঠে নামাচ্ছেন ইংলিশ কোচ।

সেমিফাইনালে স্পেনকে পেনাল্টি শ্যুট-আউটে ৪-২ গোলে হারিয়ে ইউরোর ফাইনালে ওঠে ইতালি। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের স্কোর ছিল ১-১। অন্যদিকে ইংল্যান্ড শেষ চারে ডেনমার্ককে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

মুখোমুখি লড়াইয়ের ইতিহাস

২৭ বারের মুখোমুখি সাক্ষাতে ইতালি জিতেছে ১০ বার। ইংল্যান্ড জিতেছে ৮ ম্যাচে। ৯টি ম্যাচ ড্র হয়েছে। ইতালি গোল করেছে ৩১টি। ইংল্যান্ড গোল করেছে ৩৩টি। বড় মঞ্চে চারবার মুখোমুখি হয়ে ইতালি কখনও হারেনি ইংল্যান্ডের কাছে।

ইউরোয় ইতালি-ইংল্যান্ডের সেরা পারফরম্যান্স

ইংল্যান্ড কখনও ইউরোর খেতাব জেনেনি। এর আগে কখনও ফাইনালেও উঠতে পারেনি। ১৯৬৮ ও ১৯৯৬ সালে সেমিফাইনালে ওঠে ইংল্যান্ড। অন্যদিকে ১৯৬৮ সালে চ্যাম্পিয়ন হয় ইতালি। ২০০০ ও ২০১২ সালে ফাইনালে উঠলেও শিরোপা জেতা হয়নি।

যেভাবে ফাইনালে ইংল্যান্ড

গ্রুপ পর্ব

১. ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে জয় ১-০ গোলে।

২. স্কটল্যান্ডের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র।

৩. চেক প্রজাতন্ত্রকে ১-০ গোলে হারিয়ে।

দ্বিতীয় রাউন্ড : জার্মানিকে ২-০ গোলে হারিয়ে দেয়।

কোয়ার্টার ফাইনাল : ইউক্রেনকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে।

সেমিফাইনাল : ডেনমার্ককে ২-১ গোলে পরাজিত করে।

