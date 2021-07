ইউরোর সেরা একাদশে ইতালির ৫, নেই গোল্ডেন বুটজয়ী রোনালদো

বাংলাদেশ সময় রোববার দিবাগত রাতে পর্দা নেমেছে এবারের ইউরো কাপের। লন্ডনের ওয়েম্বলিতে হওয়া ফাইনাল ম্যাচে স্বাগতিক ইংল্যান্ডকে কাঁদিয়ে ৫৩ বছর পর ইউরোর মুকুট মাথায় পরেছে ইতালি। ফাইনালের ৩৬ ঘণ্টা পর টুর্নামেন্টের সেরা একাদশ ঘোষণা করেছে আয়োজকরা।

যেখানে স্বাভাবিকভাবেই দুই ফাইনালিস্ট ইতালি ও ইংল্যান্ডের ফুটবলারদের জয়জয়কার। চ্যাম্পিয়ন ইতালি থেকে জায়গা পেয়েছেন ৫ জন ফুটবলার। ইংল্যান্ড থেকে রয়েছেন তিনজন। একাদশের বাকি তিনজন স্পেন, ডেনমার্ক ও বেলজিয়ামের ফুটবলার।

পুরো আসরে ৫ গোল ও ১ এসিস্ট করে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার গোল্ডেন বুট জিতেছেন পর্তুগালের সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। কিন্তু তার দল দ্বিতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নেয়ায় জায়গা পাননি আসরের সেরা একাদশে। সমান ৫ গোল করে সিলভার বুট জেতা প্যাট্রিক শিকও নেই এই দলে।

টুর্নামেন্টের সেরা একাদশের গোলবারের নিচে অনুমেয়ভাবেই জায়গা পেয়েছেন আসরের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার গোল্ডেন বল জেতা ইতালির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি ডোনারুমা। এছাড়া ইতালির অন্য চার ফুটবলার হলেন লিওনার্দো বনুচ্চি, লিওনার্দো স্পিনাজ্জোলা, জর্জিনহো ও ফেডরিখ কিয়েসা।

এই একাদশের অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেনি ইউরো কর্তৃপক্ষ। বরং প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে, যে কাকে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান এই একাদশের।

Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020



Who would be your captain? pic.twitter.com/goGLi6qQzj