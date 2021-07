শিকের সেই ‘বিস্ময় গোল’ই ইউরোর সেরা

সদ্য সমাপ্ত ইউরো কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সমান ৫ গোল ছিল প্যাট্রিক শিকের। কিন্তু একটি এসিস্ট থাকায় গোল্ডেন বুট জিতেছেন রোনালদো আর সিলভার বুট গেছে প্যাট্রিক শিকের ঘরে।

এসিস্ট না থাকায় গোল্ডেন বল হাতছাড়া হলেও, টুর্নামেন্টের সেরা গোলের পুরস্কার ঠিকই জিতে নিয়েছেন চেক রিপাবলিকের এই তারকা ফরোয়ার্ড। গ্রুপপর্বে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে প্রায় ৫০ গজ দূর থেকে করা বিস্ময় গোলটিই পেয়েছে ইউরোর সেরা গোলের খেতাব।

গত ১৪ জুন হওয়া ম্যাচটিতে ২-০ গোলে জিতেছিল চেক রিপাবলিক। সেই ম্যাচে দুইটি গোলই করেছিলেন প্যাট্রিক শিক। তবে ৫২ মিনিটের সময় প্রায় মাঝমাঠ থেকে বাঁকানো শটে স্কটল্যান্ডের জাল কাঁপান তিনি। এটিই পেয়েছে সেরা গোলের স্বীকৃতি।

ইউরোর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে প্রায় ৮ লাখ মানুষ এই গোলের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। দ্বিতীয় সেরা গোল হয়েছে সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ডি-বক্সের বাইরে থেকে করা ফ্রান্সের মিডফিল্ডার পল পগবার গোলটি। যদিও সেই ম্যাচ টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিয়েছিল ফ্রান্স।

After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! #EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b