সব গোলের হিসেব রাখা শতবর্ষী ভক্তকে চমকে দিলেন মেসি

বিশ্ব জুড়ে লিওনেল মেসির ভক্তের সংখ্যা অগণিত। নিজের ভক্তদের প্রতি সবসময়ই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন আর্জেন্টাইন জাদুকর। কিন্তু বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের যুগে যখন কোনো ভক্ত নিজ হাতে খাতায় লিখে রাখেন সব গোলের হিসেব, সেটি হৃদয় ছুঁয়ে যেতে বাধ্য খোদ মেসিরও।

সম্প্রতি এমনই এক ভক্তের খোঁজ পেয়েছেন মেসি। তাও তার নিজ দেশ আর্জেন্টিনার ভক্ত এই অভিনব ভক্ত। যার নাম ডন হার্নান। তার বয়স প্রায় একশ বছরের বেশি। মেসির ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই সকল খোঁজখবর রাখেন হার্নান এবং ফুটবল জাদুকরের প্রতিটি গোলের হিসেব রাখেন নিজের নোটবুকে।

কোপা আমেরিকা জয়ের পর ছুটিতে থাকা অবস্থায় হার্নানের ব্যাপারে জানতে পেরেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক এবং ছোট্ট এক ভিডিওবার্তায় চমকে দিয়েছেন সেই ভক্তকে। আর এ পুরো বিষয়টি সম্ভব হয়েছে হার্নানের নাতি হুলিয়ান মাস্ত্রানগেলোর সুবাদে। হুলিয়ানের কল্যাণে আর্জেন্টিনায় এখন জনপ্রিয় টিকটক তারকায় পরিণত হয়েছেন হার্নান।

Hernan is 100 years old, and every time Messi scores a goal, he writes it down in his notebook.



Messi found out about this, and after winning the Copa America, he sent Hernan a video greeting him. The family's reaction to the video (via julian.mc98/IG) pic.twitter.com/9apydpyqEP