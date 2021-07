কোপা জিততে না পারলেও চুলের স্টাইলে পিছিয়ে নেই নেইমার

মেসিদের কাছে কোপা আমেরিকার ফাইনালে হারের পর অঝোর ধারায় কেঁদেছিলেন নেইমার। মেসি জড়িয়ে ধরে তাকে স্বান্তনা দিয়েছিলেন। নেইমারও অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাকে। তবে কোপার জিততে না পারার শোক খুব দ্রুতই ভুলে গেলেন নেইমার। এবার তিনি মেতে উঠলেন চুলের নতুন স্টাইল নিয়ে।

ভক্তদের সামনে বোল্ড ব্রাইডেড লুকে ধরা দিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। খেলার মাঠে যেমন দারুণ কিছু ড্রিবল, কিংবা অসাধারণ কোনো স্কিল দিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের চমকে দেন নেইমার, তেমনি চুলের নতুন স্টাইল দিয়েও চমকে দিয়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে তিনি ব্রাজিলে ছুটি কাটাচ্ছেন। সেখানেই নিজের চুলকে সোনালি রঙের করে ফেলেন এবং সেই চুলে বিনুনিও বেঁধেছেন।

প্রায় চারঘণ্টা হেয়ারড্রেসারের হাতে বন্দি ছিলেন তিনি। এরপর যখন মুক্ত হলেন, তখনই স্পষ্ট হয়ে যায় তার নতুন স্টাইলটি। সোনালি রঙয়ের চুল। দেখতে কিছুটা ভয়ঙ্কর। বেনুনি করা। নেইমারের সেই চুলের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় উন্মুক্ত হতেই তোলপাড় শুরু হয়েছে সবার মধ্যে। রীতিমত ভাইরাল।

এর আগে বিশ্বকাপে নেইমার নুডুলস হেয়ারকাটিং নিয়ে একবার হাজির হয়েছিলেন। সেই স্টাইল নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ তোলপাড় শুরু হয়েছিল তখন। নেইমার সেবার সকলের নজর কাড়তেই অদ্ভুত চুলের ছাট দিয়েছিলেন। ব্রাজিল তারকা নেইমারের চুলের নতুন নতুন স্টাইল করার জন্য আগেও খবরের শিরোনামে থাকতেন।

রাশিয়া বিশ্বকাপেও নেইমার মাথায় দেখা গিয়েছিল নতুন ছাঁট। এবার আবার নতুন হেয়ার কাটিং নিয়ে হাজির নেইমার। যদিও নেইমারের চুলের নতুন এই স্টাইলের কোন কারণ জানা যায়নি। অবশ্য সবকিছুরই যে কারণ থাকতে হবে সেই ব্যাপারটাও মানেন না নেইমার।

তবে তার এই নতুন স্টাইল নজরে পড়েছে অনেকেরই। অবাকও হয়েছেন কেউ কেউ। নেইমারের এই নতুন লুক সোশ্যাল মিডিয়াতে ঝড় তুলেছে। ভক্তরা তার নতুন এই স্টাইলের ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে আগুনের মতো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। নেইমার জানেন তার নতুন এই স্টাইল শীঘ্রই বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। তবে এই লুক নিয়ে নেটিজেনরা মজা করতে ছাড়েননি। তারা ইতিমধ্যেই নানা রকমের মিম’ও তৈরি করে ফেলেছেন।

