মেসির জন্য প্রয়োজনে ১০ নম্বর জার্সি ছেড়ে দেবেন নেইমার!

বার্সেলোনা ছাড়ার পর মেসির সঙ্গে আবারও জুটি বাধার অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন নেইমার। প্রয়োজনে পিএসজি ছেড়ে বার্সায় আবারও যেতে চেয়েছিলেন তিনি। মেসির দাবির মুখে বার্সাও চেষ্টা করেছিলো নেইমারকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সম্ভব হয়নি সেই ‘আর্থিক’ অবস্থার কারণে। যে আর্থিক অবস্থার কারণে মেসিকে সুযোগ পেয়েও ধরে রাখতে পারলো না বার্সা।

অবশেষে ২১ বছরের পথচলা শেষ হয়ে গেলো। বার্সা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষাণা দিলো, তাদের সঙ্গে মেসির আর কোনো সম্পর্ক নাই। সুতরাং, মেসিও সুযোগটা পেয়ে গেলেন সাবেক সতীর্থ এবং সবচেয়ে সেরা বন্ধু নেইমারের সঙ্গে জুটি বাধার।

কিন্তু মেসির বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সির কী হবে? পিএসজিতে তো ১০ নম্বর জার্সিটা নেইমারের। মেসি ১০ নম্বর জার্সিছাড়া খেলবেন, তা তো কল্পনারও বাইরে। তবে, সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন সেই বন্ধুই। খোদ নেইমারই প্রস্তাব দিলেন, প্রয়োজনে মেসির জন্য তিনি ১০ নম্বর জার্সিটা ছেড়েও দিতে রাজি আছেন। তবে সে জন্য তো পিএসজিতেই আসতে হবে মেসিকে।

৫ আগস্ট, বৃহস্পতিবার মেসির বার্সা ছাড়ার খবর প্রকাশের পর থেকেই বিশ্ব ফুটবলের ভাবনায় তার পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে। সকলেই জানার চেষ্টা করছেন মেসি এরপরে কোথায় যাবেন? মেসির বার্সা ছাড়ার খবের অনেক হৃদয় ভেঙে গেলেও, এই খবরে বেশ খুশি হয়েছেন নেইমারই।

মুখে কিছু না বললেও পিএসজির ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড একটি পোস্টে তার প্রতিক্রিয়া দিয়ে অনেক কিছুই বুঝিয়ে দিয়েছেন। মেসির বার্সেলোনা ছাড়ার পরে ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যম টিএনটি স্পোর্টস একটি ছবি তাদের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে যেখানে দেখা যাচ্ছে, নেইমার মেসিকে জড়িয়ে ধরছেন এবং দুজনেরই গায়ে পিএসজির জার্সি রয়েছে। সেই ছবিতে লাইক করেছেন নেইমার।

কারণ বারবার নেইমার মেসির পাশে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কয়েকমাস আগে পিএসজির খেলোয়াড় নেইমার, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, মার্কো ভেরাত্তি ও লিয়ান্দ্রো পারেদেসের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল মেসিকে। কোপা আমেরিকা চলাকালীন নেইমার ও মেসির বন্ধুত্বের ছবি দেখেছিল গোটা বিশ্ব।

সম্প্রতিক এক টুইটে নেইমার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে তার পাশে লেখা ১০ নম্বরের পর ব্রাজিলের পতাকা রাখলেও, পিএসজি লোগে সরিয়ে নিয়েছেন। এরপরেই জোর জল্পনা শুরু হয়, ফরাসি ক্লাবেও ১০ নম্বর জার্সি হয়তো ছেড়ে দিতে পারেন তিনি।

কিন্তু ফরাসি মিডিয়ার খবর হচ্ছে, নেইমার ১০ নম্বর জার্সি ছেড়ে দিতে রাজি হলেও মেসিকে ১০ নম্বরের বদলে ১৯ নম্বর জার্সিই দেওয়া হবে। সাধারণত কোন ফুটবলার দল ছাড়লে বা মেগা তারকারা নিজে অনুরোধ জানালে, দলে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ই কোন কোন খেলোয়াড় নিজেদের জার্সি নম্বর ছেড়ে দেন। ঠিক যেমন মোহাম্মদ সালাহর আগমনে লিভারপুলের ১১ নম্বর থেকে ৯ নম্বর জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলেন রবার্তো ফিরমিনো।

Lionel Messi has turned down Neymar's number 10 shirt at PSG, and instead intends to wear the number 19 - his former Barcelona and Argentina number. (@JulienMaynard)