জল্পনা-কল্পনার অবসান, পিএসজির সঙ্গে ‌চুক্তি করে ফেললেন মেসি

মেসিকে ধরে রাখার জন্য শেষবারও প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে বার্সেলোনা। কিন্তু, যাদেরকে গুডবাই বলে দিয়ে এসেছেন, সেখানে আর ফিরে যাচ্ছেন না মেসি। বরং, পিএসজিতে যাওয়ার যে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, অবশেষে সেটাই সত্যি হতে চলেছে।

সব জ্বল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটেছে অবশেষে। পিএসজির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করতে যাচ্ছেন মেসি। স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, পিএসজির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে মেসির। শুধু এখন আনুষ্ঠানিক ঘোষণাই বাকি। খুব দ্রুতই ঘোষণা চলে আসবে। এর মধ্যে যা জানা যাচ্ছে, প্যারিসের ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছেন মেসি।

দুই বছরের চুক্তি হলেও এটাকে তিন বছরের করে ফেলতে পারবেন মেসি। ধারণা করা হচ্ছে, আজেই প্যারিসে যাবেন মেসি এবং চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করবেন। এরপরই নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে মেসিকে উপস্থাপন করবে পিএসজি।

রোববার ন্যু ক্যাম্পে কান্নাজড়িত কণ্ঠে যে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন মেসি, সেখানেই এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, সম্ভবত পিএজিই হচ্ছে পরবর্তী গন্তব্য। যদিও নিশ্চিত নয়। কাউকে নিশ্চয়তা দেননি। বৃহস্পতিবার বার্সেলোনার বিবৃতি প্রকাশের পর থেকেই অনেকে যোগাযোগ করছেন। অবশেষে মেসির সে কথাই সত্য হলো। ফরাসী ক্লাবটিতেই যোগ দিচ্ছেন তিনি।

বার্সেলোনায় থাকার খুব ইচ্ছা ছিল মেসির। তিনি নিজেও বলেছেন, এমন একটি পরিস্থিতির (বার্সা থেকে বিদায়) মুখোমুখি হতে হবে তা কখনো চিন্তাই করেননি। এমনকি আগে যে পারিশ্রমিক পেতেন, সেখানে অর্ধেক কমিয়ে দিতেও রাজি হয়েছিলেন তিনি। তবুও, ন্যু ক্যাম্প ছাড়ার কোনো ইচ্ছা তার ছিল না।

Leo’s father Jorge Messi has just confirmed to La Sexta: “Yes, Leo’s gonna sign with Paris Saint-Germain today.”. #Messi #PSG @mariagarridos



Messi’s camp working directly with PSG to plan for press conference and official unveiling on Wednesday... flying to Paris soon.