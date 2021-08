ন্যু ক্যাম্প থেকে মেসির সব ছবি মুছে ফেলছে বার্সা

মানুষ চলে গেলে তার স্মৃতি ধরে রাখে প্রিয়জনরা। কিন্তু পেশাদার জীবনে কেউ কী আসলেই প্রিয়জন হতে পারেন? ২১টি বছর নিজেকে নিংড়ে দিয়েছিলেন যে ক্লাবের জন্য, সেই ক্লাবটি মাত্র একদিনের ব্যবধানে সব স্মৃতি মুছে ফেলতে উঠে-পড়ে লেগে গেলো!

এটুকু পড়েই যে কেউ অবাক হতে পারেন। হ্যাঁ, বার্সেলোনার কথাই বলছি। স্প্যানিশ ক্লাবটি মেসির বিদায়ের ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ন্যু ক্যাম্পে তার সব ছবি মুছে দিয়েছে।

ন্যু ক্যাম্পের বাহিরের দেয়াল, ভেতরের গ্যালারিসহ যত জায়গায় মেসির ছবি লাগানো ছিল, সব জায়গা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে মেসির ছবি। সদ্য সাবেক হওয়া অধিনায়কের ছবি সরিয়ে ফেলার এমন একটি ভিডিও এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গেছে। জনপ্রিয় স্পোর্টস অনলাইন স্কাই স্পোর্টস সেই ভিডিওটি প্রকাশ করেছে।

লিওনেল মেসির পিএসজিতে যাওয়ার বিষয়টা নিশ্চিত হওয়ার পরপরই বার্সেলোনা তাদের সদ্য সাবেক হওয়া সুপারস্টারের ছবি ন্যু ক্যাম্প থেকে সরানোর কাজ জোরদার করে।

সেই ২০০৪-২০০৫ মৌসুমে যখন থেকে মেসি বার্সার পোস্টার বয় হয়ে উঠেছেন, তখন থেকেই ক্লাবটির সব প্রচার-প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন তিনি। বার্সার যত পোস্টার, দেয়াল অঙ্কন- সব কিছুরই মধ্যমণি ছিলেন মেসি। প্রতিবছরই মেসির সঙ্গে নতুন নতুন তারকাদের যোগ করে নতুন পোস্টার তৈরি করা হতো। নতুন দেয়াল অঙ্কন করা হতো।

ন্যু-ক্যাম্পের প্রবেশ পথের দেয়ালের ওপর যে পোস্টার আাঁটা ছিল, সেখানেও শোভা পাচ্ছিলো মেসির ছবি। যেখানে মেসির পাশে ছিলেন জেরার্ড পিকে, আন্তোনিও গ্রিজম্যান এবং গোলরক্ষক টের স্টেগান প্রমুখ ফুটবলার।

কিন্তু আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের পিএসজিতে যোগ দেয়ার খবর প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যু ক্যাম্পের সামনে পোস্টারের মাঝ বরার মেসির ছবিটা ছিড়ে ফেলা হয়। মুছে দেয়া হয় অন্য যায়গায় মেসির যতি ছবি আছে- সবগুলোই।

Work begins immediately to remove Lionel Messi imagery from the Nou Camp pic.twitter.com/Yo65qgGcJt