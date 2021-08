পিএসজিতে পারিশ্রমিক কত করে পাচ্ছেন মেসি?

পারিশ্রমিক অর্ধেক কমিয়ে দেবেন বলেছিলেন লিওনেল মেসি। তবুও বার্সেলোনা তাকে রাখতে পারলো না। ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো লা লিগার তৈরি করা ফাইনান্সিয়াল ফেয়ার প্লে বিধি-নিষেধের কারণে। শেষ পর্যন্ত সব জ্বল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে মেসি পাড়ি দিচ্ছেন প্যারিসে।

এরই মধ্যে পিএসজির সঙ্গে চুক্তির সব বিষয় চূড়ান্ত হয়ে গেছে। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য প্যারিসেও পৌঁছে গেছেন মেসি। সম্ভাবনা রয়েছে আজ চুক্তি স্বাক্ষরের পর মেডিক্যাল টেস্টও করে ফেলবেন এবং আগামীকাল বুধবার আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে তাকে পিএসজির ফুটবলার হিসেবে উপস্থাপন করবে প্যারিসের ক্লাবটি।

এরই মধ্যে সবচেয়ে যে বিষয়টি আলোচিত, সেটি হচ্ছে মেসির পারিশ্রমিক। তিনি কত পারিশ্রমিকে যাচ্ছেন পিএসজিতে? কত বছরের জন্য যাচ্ছেন? সব রিপোর্টেই বলা হচ্ছে দুই বছরের চুক্তি করছেন। কিন্তু আরেকটা বিষয় রয়েছে এখানে। আরও এক বছরের অপশন রাখা হচ্ছে। অর্থ্যাৎ মেসির সঙ্গে চুক্তি মূলতঃ তিন বছরেরই।

পিএসজি কিংবা মেসির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও ৩৪ বছর বয়সী এই ফুটবলারের পারিশ্রমিক অনেক রিপোর্ট হয়ে গেছে এরই মধ্যে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য যে তথ্য জানা যাচ্ছে, গোল ডটকমের মতে, সেটা হলো- মেসি পিএসজি থেকে প্রতি বছর ৩৫ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ৩48 কোটি টাকা) করে পারিশ্রমিক পাবেন।

তবে এর মধ্যে আবার ট্যাক্স রয়েছে। ট্যাক্স বাদ দিয়ে মেসির পকেটে ঢুকবে মোট ৩০ মিলিয়ন ইউরো তথা ২৯৮ কোটি ২২ লাখ টাকা। তিন বছর পুরো করলে এই তিন বছরে মেসি পারিশ্রমিক হিসেবে পিএসজি থেকে পাবেন ৯০ মিলিয়ন ইউরো তথা ৮৯৫ কোটি টাকা। সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সাইনিং বোনাস হিসেবে এককালিন আরও ৩০ মিলিয়ন ইউরো তথা ২৯৮ কোটি ২২ লাখ টাকা পাচ্ছেন মেসি।

Lionel Messi joins PSG... HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included.#Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA