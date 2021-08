আমার সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে নেইমার

কে না জানে তাদের দু’জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা। কিছুদিন আগেও, কোপা আমেরিকা চলাকালীন নেইমারদের সঙ্গে একটি ছবি তুলেছিলেন মেসি। যেটা খুব আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বার্সা ছেড়ে মেসির পিএসজিতে যোগ দেয়ার পেছনে যে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিলেন নেইমার- এটা সবারই ধারণা। সবাই মনে করে, বন্ধু নেইমারের কারণেই পিএসজিকে বেছে নিয়েছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার।

সবার সেই ধারণাকেই আজ সত্যায়ন করলেন মেসি। প্যারিসের পার্ক ডি প্রিন্সেসে পিএসজি প্রেসিডেন্ট নাসের আল খেলাইফির সঙ্গে বসে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে বসে মেসি অকপটে স্বীকার করলেন, ‘আমার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নেইমার অনেক বড় ভূমিকা রেখেছিল। সে আমার জন্য অনেক কিছু করেছে।’

আগেরদিনই মেসিকে স্বাগত জানিয়ে রেখেছিলেন নেইমার। আর আজ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে অবধারিতভাবেই বন্ধুর অবদানকে ভুললেন না মেসি। স্বীকার করে নেয়ার পাশাপাশি তিনি এটাও জানালেন, পিএসজিতে তার নিজের এবং নেইমারের লক্ষ্য হচ্ছে এক। সুতরাং, দু’জন একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টা অনেক বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন মেসি।

তিনি বলেন, ‘আমাদের দু’জনেরই লক্ষ্য এক। যখন আমরা একসঙ্গে ছিলাম না, তখনও দু’জনের লক্ষ্য একই ছিল (চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়)। এখন তো আমরা একসঙ্গে। নেইমার এবং দলের অন্যদের সঙ্গে খেলবো। আমার বিশ্বাস, এবার এটাকে (লক্ষ্য পূরণ তথা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়) আমরা সম্ভব করে তুলবো।’

