বার্সার মুখোমুখি হলে কী করবেন জানালেন মেসি

লা লিগার আর্থিক নিয়ম-নীতি তথা ফাইনান্সিয়াল ফেয়াল প্লে বিধির কারণে বার্সেলোনা ধরে রাখতে পারেনি মেসিকে। সঙ্গত কারণেই মেসি ছেড়ে এসেছেন তার ২১ বছরের পুরনো ক্লাব বার্সাকে। যোগ দিয়েছেন ফ্রান্সের ক্লাব পিএসজিতে।

যে কারণেই হোক পিএসজিতে যোগ দেয়ার কারণে মেসিকে এখন সহসাই নিজের সাবেক ক্লাব বার্সার মুখোমুখি হতে হবে না। তবে মুখোমুখি যে একেবারেই হবে না সে সম্ভাবনাও কম। কারণ, উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বার্সা-পিএসজি একই গ্রুপে পড়ে গেলে কিংবা নকআউটে ড্র’য়ের কারণে কোনোভাবে যদি দু’দল মুখোমুখি হয়ে যায়! হতে পারে, সে সম্ভাবনা আছেই।

তো চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোনো পর্বে সাবেক ক্লাব বার্সার মুখোমুখি হয়ে গেলে কী করবেন মেসি? প্যারিসের পার্ক ডি প্রিন্সেসে পিএসজির হয়ে প্রথমবার সংবাদ সম্মেলনে কথা বলতে আসার পর এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হন এই আর্জেন্টাইন। তবে এমন প্রশ্নে অনেকটা বিব্রত হয়ে যান মেসি। উত্তর দিতে গিয়ে দু’ধরনের কথা বলেন।

Leo Messi on facing FC Barcelona: “On one hand it will be nice, hopefully with the fans present - but on the other hand, it will be weird to play at home while wearing another jersey. It's something that can happen, we’ll see.” pic.twitter.com/sUVUyMEcyO