তালেবানের সঙ্গে জড়িয়ে মেসিকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন

শার্লি এবদো। বিতর্কিত ফরাসি ম্যাগাজিন। ধর্মীয়, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে নানা সময় বিতর্কিত কার্টুন প্রকাশ করে সারা বিশ্বের নিন্দা কুড়িয়েছে তারা। বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম নিয়ে তাদের অতি বাড়াবাড়ি সব সময়ই মুসলিম বিশ্বকে অসহিষ্ণু করে তুলতো। এবার আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির সঙ্গে আফগানিস্তানের তালেবানকে মিলিয়ে কার্টুন প্রকাশ করে আবারও বিতর্ক সৃষ্টি করেছে ম্যাগাজিনটি।

যেভাবে তালেবান এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হলো প্যারিস সেন্ট জার্মেইয়ের নতুন ফুটবলারের নাম! এই প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছে না পুরো বিশ্ব। কিন্তু এ রকম অবিশ্বাস্য কাজকেই সম্ভব করে দেখিয়েছে ফরাসি ম্যাগাজিন শার্লি এবদো। ব্যঙ্গ কার্টুনের মাধ্যমে আফগান নারীদের সঙ্গে মেসিকে মিশিয়ে দিয়েছে তারা। এর পরই তীব্র বিতর্ক ও কড়া সমালোচনার মুখে পড়েছে ম্যাগাজিনটি।

ফরাসি ম্যাগাজিন চার্লি এবদো হলো মূলত ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা। সমাজের নানা বিষয় নিয়ে তারা ব্যঙ্গ কার্টুন তৈরি করে। এরপর যা নিয়ে নানা সময় তীব্র বিতর্কও তৈরি হয়েছে। এবারও বজায় থাকল বিতর্কের সেই ধারাবাহিকতা। তাদেরই কভার পেজ নিয়ে বিশ্বে হইচই পড়ে গেছে।

কার্টুনে দেখানো হয়েছে বোরকা পরা তিনজন আফগান নারীকে। সেই আফগান নারীরা বোরকা পরে রয়েছেন এবং তাদের বোরকায় একটি নম্বর দেওয়া, ৩০। পিএসজিতে মেসি এই ৩০ নম্বর জার্সিটি পেয়েছেন। আফগান নারীদের বোরকায় ৩০ নম্বর দেয়াই নয় শুধু, জার্সিতে মেসি শব্দটাও লিখে দিয়েছে। এরপর কার্টুনের ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, ‘যতটা ভাবা হয়, তার থেকেও জঘন্য তালিবান!’ এ নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

