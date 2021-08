ফরাসি লিগে ফুটবলার-দর্শক তুমুল মারামারি, মাঝপথেই ম্যাচ বন্ধ

লিওনেল মেসি, নেইমার, এমবাপেরা যে লিগে খেলেন, সেই ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে রোববার রাতে ঘটে গেছে এক ন্যাক্কারজনক ঘটনা। মাঠের মধ্যেই ফুটবলারদের সঙ্গে তুমুল মারামারি লেগে যায় সমর্থকদের। বেশ কয়েকজন ফুটবলার আহতও হলেন। শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাচটি স্থগিত করে দিতে বাধ্য হন কর্তৃপক্ষ।

ফরাসী লিগে অবশ্য এখনও অভিষেক হয়নি মেসির। এমনকি চলতি মৌসুমে এখনও খেলতে নামেননি নেইমারও। তার আগেই এমন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেলো। খেলাটি হচ্ছিল নিসে বনাম অলিম্পিক মার্সেইয়ের মধ্যে। নিসের মাঠ আলিয়াঞ্জ রিভেইরা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ম্যাচটি। দ্বিতীয়ার্ধেই ঘটে এই অপ্রীতিকর ঘটনা।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাও শুরু হয় নির্বিঘ্নেই। ৪৯ মিনিটের মাথায় ডলবার্গের গোলে ১-০ ব্যাবধানে এগিয়ে যায় স্বাগতিক দল নিসে। তবে ম্যাচের ৭৪ মিনিটের মাথায় মার্সেইয়ের একটি কর্ণারের সময় শুরু হয় গণ্ডগোল।

স্বাগতিক দলের সমর্থকরা আচমকাই মাঠের মধ্যে পানির বোতল ছুঁড়তে শুরু করেন। কর্ণার কিক নিতে যাওয়া দিমিত্রি পায়েতের পিঠে সজোরে এসে লাগে একটি কোমল পানীয়ের বোতল। ঘটনার আকস্মিকতায় হকচকিয়ে যান ফুটবলাররা।

যদিও পায়েত রুখে দাঁড়ান। তিনি প্রথমে বোতলটি কুড়িয়ে নিয়ে উল্টো ছুঁড়ে মারেন দর্শকদের দিকে। তার সঙ্গে যোগ দেন মার্শেইয়ের অন্য ফুটবলাররাও। ঘটনার আকস্মিকতা থামাকে জোর চেষ্টা চালান নিসের ফুটবলাররা। কিন্তু ফুটবলাররা পানির বোতল কুড়িয়ে উল্টো ছুঁড়তে শুরু করার পর উগ্র হয়ে ওঠে দর্শকরা।

The incident that caused the suspension of the Nice vs Marseille game.#OM#Ligue1UberEatspic.twitter.com/K1vUwOoCbC