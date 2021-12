আরবিকে পঞ্চম আনুষ্ঠানিক ভাষা করতে যাচ্ছে ফিফা

আরবিকে আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে চলেছে বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। প্রথমবারের মতো আয়োজিত ফিফা আরব কাপের চূড়ান্ত পর্বের অনুষ্ঠানে এ প্রস্তাব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।

শনিবার (১৮ ডিসেম্বর) ছিল বিশ্ব আরব ভাষা দিবস। সারা বিশ্বে অন্তত ২০টি দেশের ৪৫ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে থাকেন। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী অনেক দেশেই ছড়িয়ে আছেন আরবি ভাষাভাষী মানুষ। এরই স্বীকৃতি হিসেবে তাদের সুবিধার্থে আরবিকে ফিফার আনুষ্ঠানিক ভাষা করার কথা ভাবা হচ্ছে।



এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে ফিফার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ফিফা আরব কাপের আয়োজক দেশ কাতার এবং মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার স্টেকহোল্ডার দেশগুলোর দীর্ঘ আলোচনার পর ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনোর কাছে এ বিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়। যা সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন ফিফা সভাপতি।

বর্তমানে ফিফার চারটি আনুষ্ঠানিক ভাষা হলো ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও স্প্যানিশ। এবার এ তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে আরবি।

Arabic proposed as fifth official FIFA language



اقتراح بإعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)



https://t.co/jjuS1yL4NK pic.twitter.com/WYsBqfZyyN