কাকতালীয়! একই সময়ে মেসির পেনাল্টি মিস ও রোনালদোর গোল (ভিডিও)

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইটা যেন উস্কে দিলো কাকতালীয় এক ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে লিওনেল মেসি যখন পেনাল্টি মিস করে হতাশায় মাথায় হাত দিয়ে আছেন, ঠিক সেই সময়টায়ই গোল করে উদযাপনে মেতেছিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

দুজনের দুই ঘটনার দূরত্ব মাত্র কয়েক সেকেন্ড। মেসি পেনাল্টি মিস করেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে, রোনালদোর গোলটি আসে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ব্রাইটনের বিপক্ষে।

এই কাকতালীয় ঘটনায় রীতিমত ঝড় উঠে গেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। মেসির ভক্তদের সঙ্গে লেগে গিয়েছে রোনালদোর ভক্তদের।

নেটিজেনদের অনেকেই 'আজব' এই মুহূর্তকে নিজের অ্যাকাউন্টে বন্দি করে রেখেছেন। মেসির সমালোচক, রোনালদোর সমর্থকরা বইয়ে দিয়েছেন ট্রলের বন্যা।

মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেন মেসি। যাতে করে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পেনাল্টি মিস করার রেকর্ডে (৫টি) যৌথভাবে তিনি বসেছেন আর্সেনালের সাবেক তারকা থিয়েরি ওঁরির সঙ্গে।

আর্জেন্টাইন খুদেরাজের গতিময় স্পট কিক ডানদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকে দেন কর্তোয়া। অন্যদিকে দারুণ এক গোল করে ছয় ম্যাচের খরা কাটান সমালোচকদের লক্ষ্যবস্তু হওয়া রোনালদো।

এই দুই ঘটনা প্রায় একই সময়ে ঘটায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এক টুইটার ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'মেসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বড় ম্যাচে যখন পেনাল্টি মিস করলেন, ঠিক একই সময়ে গোল করলেন রোনালদো। ফুটবল আসলেই কাব্যিক!'

আরেকজনের লেখা, 'মেসি যখন পেনাল্টি মিস করেন, রোনালদো করেন গোল। গটের (গ্রেটেস্ট অব অল টাইম) বিতর্ক এখানেই শেষ।'

আরেক রোনালদো ভক্ত লিখেছেন, 'যখন মেসি পেনাল্টি মিস করে তখন এটা সিরিয়াস কিছু নয়। কিন্তু রোনালদো গোল মিস করলেই তিনি ফুরিয়ে গেছেন!'

আরেক ফুটবলপ্রেমির টুইট, 'মেসি পেনাল্টি মিস করার এক মিনিটের মধ্যেই রোনালদোর গোল। আপনি কখনও এমন সুন্দর চিত্রনাট্য লিখে দিতে পারবেন না।'

Messi misses his penalty, one minute later, Ronaldo scores a goal. #PSGRMA #ManUtd #Messi #Ronaldo pic.twitter.com/3ccpAGu4An