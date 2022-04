গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা

চির প্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুলের বিপক্ষে আজই মাঠে নামার কথা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। তবে এমন এক মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন ম্যানইউর তারকা মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। সোমবার (১৮ এপ্রিল) সকালে অনুশীলনে যাওয়ার পথে তার গাড়ির সঙ্গে অপর একটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়।

তবে জানা গেছে, ফার্নান্দেজ অক্ষতই রয়েছেন। তার শরীরে কোনো চোট লাগেনি এবং লিভারপুলের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারবেন তিনি। ম্যানইউ কোচ রালফ রাংনিক জানিয়েছে এ তথ্য।

ব্রিটেন পিএ নিউজ অ্যাজেন্সি জানিয়েছে, শুধু ফার্নান্দেজই নন, গাড়ির আরোহীদের কেউ এ ঘটনায় খুব বেশি আহত হননি। দুর্ঘটনার পর অবশ্য ফার্নান্দেজ ঠিকই অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন এবং সেখান থেকে জানিয়েছেন, ‘আই অ্যাম ওকে’।

সোমবার চেশায়ারের বাড়ি থেকে ম্যানইউর ট্রেনিং গ্রাউন্ড ক্যারিংটনে যাচ্ছিলেন ব্রুনো। গ্রাউন্ডের কাছাকাছি পৌঁছার পর দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি।

The scene from Bruno Fernandes’ car crash this morning #mufc #ManUtd pic.twitter.com/0QfyiafTRT