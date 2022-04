সপ্তম মিনিটে দাঁড়িয়ে রোনালদোকে সম্মান জানালো লিভারপুল সমর্থকরা

জন্মের পরই না ফেরার দেশে চলে গেছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর ছেলে। জমজ সন্তানের জনক হওয়ার কথা ছিল তার। মেয়ে জন্ম নিয়ে সুস্থ থাকলেও ছেলে জন্মের পরপরই মারা যায়। সোমবার রাতে এ খবর নিজেই জানিয়েছিলেন রোনালদো।

এ কারণে মঙ্গলবার লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে সিআর সেভেনকে ছুটি দিয়ে দেন ম্যানইউ কোচ রালফ রাংনিক। ম্যানইউ এক বিবৃতিতে জানায়, ‘খেলার চেয়ে অবশ্যই পরিবার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রোনালদোর জন্য এখন খুবই কঠিন সময়।’

ছেলে হারানোর শোকাগ্রস্ত রোনালদোকে স্কোয়াডে না রেখেই অ্যানফিল্ডে গিয়ে লিভারপুলের বিপক্ষে খেলতে নামে রেড ডেভিলরা। এই ম্যাচে ৪-০ গোলে লিভারপুলের কাছে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে তাদেরকে।

তবে, রোনালদোর ছেলে হারানোর শোক ছুঁয়ে গেছে প্রতিপক্ষ শিবিরকেও। অ্যানফিল্ডে লিভারপুল-ম্যানইউ ম্যাচে লিভারপুলের মাঠ অ্যানফিল্ডের সমর্থকরা দাঁড়িয়ে সম্মান ও সহমর্মিতা জানান রোনালদোকে।

চিরন্তন শত্রুতা ভুলে ম্যাচের সপ্তম মিনিটের সময়ই পুরো গ্যালারি উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে থাকেন লিভারপুল এবং ম্যানইউর সমর্থকরা। পুত্রসন্তান হারানো রোনালদো এবং জর্জিনা রদ্রিগেজের পাশে দাঁড়াতে মাঠের চারদিক থেকে প্রায় ৬০ সেকেন্ড ধরে দেওয়া হয় সেই হাতাতালি। এ সময় সমর্থকরা একসঙ্গে গাইতে থাকেন ‘ইউ উইল নেভার ওয়াক অ্যালোন।’

প্রসঙ্গতঃ রোনালদোর জার্সি নাম্বার যেহেতু সাত, সে কারণেই ম্যাচের সপ্তম মিনিটে দাঁড়িয়ে ৬০ সেকেন্ড ধরে রোনালদোর প্রতি সহমর্মিতা জানান সমর্থকরা।

Anfield Applauding for 1 Min straight for Cristiano Ronaldo in the 7th Minute. Respect pic.twitter.com/m8Gfui0Z95