মাঠেই লুটিয়ে পড়লেন বার্সা ডিফেন্ডার

মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠে সেল্টা ভিগোকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। এ জয়ে স্প্যানিশ সুপার কাপের পথে অনেকটাই এগিয়ে গেলো কাতালান ক্লাবটি। কিন্তু সেল্টাকে হারানো ম্যাচটিতে ঘটে গেছে মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা।

একসঙ্গে বলে হেড করতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে কনকাশনে পড়েছেন বার্সার উরুগুইয়ান ডিফেন্ডার রোনাল্ড আরাউহো। শুরুতে স্বাভাবিক থাকলেও হঠাৎ করেই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। তবে সবশেষ খবর অনুযায়ী, এখন শঙ্কামুক্ত আরাউহো।

মেমফিস ডিপাই একটি ও পিয়েরে এমেরিক আউবেমেয়াং জোড়া গোল করলে ৪৮ মিনিটেই ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সা। দুই মিনিট পর এক গোল শোধ করেন সেল্টার ইয়াগো আসপাস। তবে ৫৮ মিনিটে হেইসন মুরিলোর লাল কার্ডে ফের দমে যায় সেল্টা।

এর খানিক বাদেই ম্যাচের ৬৩ মিনিটের মাথায় উড়ে আসা বল ক্লিয়ার করতে একসঙ্গে হেড দিতে লাফিয়ে ওঠেন গাভি ও আরাউহো। বল লাগে গাভির মাথায় এবং আরাউহোর সংঘর্ষ ঘটে গাভির সঙ্গে। প্রথমে শক্তভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আরাউহো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত মাঠে ছুটে যান বার্সেলোনার চিকিৎসকরা। প্রথমে অ্যাম্বুলেন্সে করে মাঠের বাইরে, পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এ উরুগুইয়ান ডিফেন্ডারকে। এ ঘটনায় প্রায় ১১ মিনিট বন্ধ থাকে খেলা।

তবে এখন সুস্থ আছেন তিনি। ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজ আরাউহোর ব্যাপারে আপডেট জানিয়ে বলেছেন, ‘চিকিৎসকরা আমাদের জানিয়েছেন, সে এখন সজ্ঞানে আছে। আজ রাতটি হাসপাতালেই হবে। তবে সে এখন শঙ্কামুক্ত।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘চিকিৎসকরা বলেছেন আমাদের চিন্তার কিছু নেই। মূলত সতর্কতার অংশ হিসেবে রাতটি হাসপাতালে থাকা লাগবে। এর বেশি কিছু নয়।’

Ronald Araújo was taken away in an ambulance after he clashed heads with Gavi. pic.twitter.com/LMot6I8GW4