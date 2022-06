ব্রাজিল অনুশীলনে হাতাহাতি নয়, ভিনি-রিচার্লিসনরা মজা করছিলেন

ব্রাজিল ফুটবল দলের অনুশীলনের দুটি ছবি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। দুই ছবিতে দেখা যাচ্ছে নেইমার, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, দানি আলভেজ, রিচার্লিসন এবং লুকাস পাকুয়েতাকে। যেখানে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের জার্সি টেনে ধরেছেন রিচার্লিসন। তাদেরকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন আলভেজ, নেইমার এবং পাকুয়েতা।

এই দুটি স্থির ছবি দেখে অনেকেই বিচার করে ফেলেছেন, এখানে নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হয়েছে। হাতাহাতি হয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলারদের মধ্যে। বাংলাদেশের অনেক মিডিয়ায়ই এ নিয়ে লিখে দিয়েছে, ভিনিসিয়ুস এবং রিচার্লিসনের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেছে। এর জের ধরে ব্রাজিল ফুটবল দলে অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বটা প্রকাশ্যে চলে এসেছে- এমন অনেক কিছু।

ছবিটা দেখলে আসলেই মনে হবে, তারা মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছেন। খুবই সিরিয়াস মুখভঙ্গি দেখা গেছে রিচার্লিসন আর ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মধ্যে।

কিন্তু শুধু ছবি দেখলেই তো সব কিছু বিচার-বিবেচনা করা যায় না। বর্তমান সময়ে শুধু ছবি নয়, প্রায় সব ঘটনারই ভিডিও পাওয়া যায়। সেই ভিডিও দেখেই ঘটনার প্রকৃত অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

মূলতঃ তাদের মধ্যে হাতাহাতি কিংবা মারামারির কোনো ঘটনাই ঘটেনি। জাপানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে অনুশীলনেই মজা করছিলেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবলাররা। অনেকটা অভিনয় করেই নিজেদের মধ্যে মারামারি করার মত এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি। কিন্তু পুরো ঘটনাটাই ছিল হাস্যরসাত্মক।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, রিচার্লিসনের সঙ্গে প্রথমে জার্সি টানাটানি করেছেন দানি আলভেজ। এরপর সেখানে যোগ দেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। এরপর সেখানে যোগ দেন নেইমার এবং লুকাস পাকুয়েতা। শেষে হাসতেও দেখা গেছে ভিনিসিয়ুসকে।

To clarify, Richarilson and Vinicius did not actually fight



Did not think people would actually take those photos seriously, but outlets are trying to make the most of nothing. (Cough cough @brfootball)



pic.twitter.com/OIlt6ZkBnv