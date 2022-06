‘মেসি কথা বললে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টও চুপ হয়ে যায়’

আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ জানিয়েছেন, যখন অধিনায়ক লিওনেল মেসি কথা বলেন তখন বাকি সবাই চুপ হয়ে যায়। এমনকি ঘরের মধ্যে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট থাকলে তিনিও চুপ হয়ে যান।

গতবছর ব্রাজিলের মাটি থেকে আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জয় নিয়ে ডকুমেন্টারি ভিডিও বানাচ্ছে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও। সেই ডকুমেন্টারির একটি অংশে থাকছে এমিলিয়ানো মার্টিনেজের সাক্ষাৎকার।

সেই সাক্ষাৎকারে মার্টিনেজ বলেছেন, ‘মেসি একটি স্পিচ দিচ্ছিলেন। যেখানে তিনি বলছিলেন, এটিই তার শেষ (কোপা আমেরিকা) এবং এজন্য তিনি নিজের সবকিছু দিতে প্রস্তুত। আমি তখন রীতিমতো কাঁপছিলাম! মেসি কথা বলছেন!’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘(মেসি যখন কথা বলেন), সবাই চুপ হয়ে যায়। সেটা যে-ই হোক না কেন। দলের কোচ, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট... যেই থাকুক না কেন সেখানে, সবাই চুপ হয়ে যায়।’

মেসির সেই স্পিচের পর দলের বাকি সবাই অনেক উজ্জীবিত হয়। সেই রেশ শুধু কোপা আমেরিকায় নয়, থেকে গেছে এখনও। গতবছর এমি মার্টিনেজ বলেছিলেন, এবার মেসির জন্য বিশ্বকাপ জিততে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত তিনি।

"Everyone shuts up!"



When Lionel Messi talks, everyone listens... @emimartinezz1 pic.twitter.com/xo64Fz1R7B