বিশ্বকাপের ৩২ দলকে ফিফা সভাপতির অভিনন্দন

নিউজিল্যান্ডকে হারানোর মধ্য দিয়ে ৩২তম দল হিসেবে বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে মধ্য আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা। কাতারের রাজধানী দোহার আল রাইয়ান স্টেডিয়ামে ১-০ গোলে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছে কোস্টারিকানরা।

স্টেডিয়ামে উপস্থিত থেকে ম্যাচটি সরাসরি দেখেছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফ্যান্তিনো। এর ২৪ ঘণ্টা আগে দোহায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ প্লে-অফের আরো একটি ম্যাচ, পেরু-অস্ট্রেলিয়ার লড়াইটিও মাঠে বসে দেখেছেন ফিফা সভাপতি।

বিশ্বকাপের ৩২টি দল চূড়ান্ত হতেই তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি। তার মন্তব্য বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্বের জন্য বিশ্বের শক্তিশালী ৩২টি দলই যোগ্যতা অর্জন করেছে বিশ্বকাপে খেলার জন্য।

ফিফা সভাপতি বলেন, ‘এখন আমরা জানি, কোন ৩২টি দল কাতার ফিফা বিশ্বকাপে খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই ৩২টি শক্তিশালী দলের সবাইকে অভিনন্দন। একই সঙ্গে ৩২টি দলের সমর্থকদেরও ধন্যবাদ। তবে একই সঙ্গে আমি সারা বিশ্বের সকল ফুটবলপ্রেমী মানুষকে আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরের বিশ্বকাপকে উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমরা সবাই একসঙ্গে এই গ্রেটেস্ট শো অন আর্থকে উপভোগ করার জন্য মুখিয়ে আছি। যা হবে হয়তো বিশ্বকাপের ইতিহাসে সেরা।’

The stage is set. We now know the final 32 teams that are heading to #Qatar2022.



Who will lift the #FIFAWorldCup? pic.twitter.com/SajfjpmnAx